"Будем действовать до конца": министр обороны о поисках пропавшего вертолета в Алматинской области
Известно, что командующий Военно-воздушными силами генерал-майор авиации Аскар Избасов проинформировал главу оборонного ведомства о ходе поисковых работ в озере Сорбулак, где природные и техногенные особенности требуют высокой технической оснащенности и четкой координации действий всех участников операции.
"Поисковые работы затруднены сложным подводным рельефом и заиленным дном, переменными глубинами и нулевой видимостью. Тем не менее, масштабная поисково-спасательная операция по установлению местонахождения всех находившихся на борту пропавшего 25 июля вертолета EC-145 Сил воздушной обороны не прекращается ни днем, ни ночью", – доложил командующий ВВС.
Фото: gov.kz
Там же в районе поиска генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов встретился с родственниками пропавших пилотов. Он выразил им поддержку и заверил, что операция продолжается в круглосуточном режиме, задействованы все возможные ресурсы, и военные делают все возможное, чтобы найти своих товарищей.
"Мы будем действовать до конца, искать столько, сколько понадобится. Родным и близким оказывается всесторонняя поддержка, мы каждый день на связи и делаем все возможное, чтобы установить причины трагедии и найти пропавших ребят", – сказал министр обороны.
Фото: gov.kz
В дополнительной части заявления Минобороны сказано, что с утра до глубокой ночи родные пилотов находятся на месте поиска, где развернут оперативный штаб.
Они в составе поисковой группы облетали озеро Сорбулак, убедились, что с воздуха нет следов вертолета.
Фото: gov.kz
Стоит уточнить, что в поисковой операции задействованы свыше 400 человек, кинологические расчеты, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования.
Фото: gov.kz
25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил.
Позднее в Минобороны и МЧС раскрыли подробности.