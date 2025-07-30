"Будем действовать до конца": министр обороны о поисках пропавшего вертолета в Алматинской области

Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов лично ознакомился с ходом работ по поиску пропавшего вертолета EC-145 Сил воздушной обороны, сообщает Zakon.kz.

Известно, что командующий Военно-воздушными силами генерал-майор авиации Аскар Избасов проинформировал главу оборонного ведомства о ходе поисковых работ в озере Сорбулак, где природные и техногенные особенности требуют высокой технической оснащенности и четкой координации действий всех участников операции.

"Поисковые работы затруднены сложным подводным рельефом и заиленным дном, переменными глубинами и нулевой видимостью. Тем не менее, масштабная поисково-спасательная операция по установлению местонахождения всех находившихся на борту пропавшего 25 июля вертолета EC-145 Сил воздушной обороны не прекращается ни днем, ни ночью", – доложил командующий ВВС.

Фото: gov.kz

Там же в районе поиска генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов встретился с родственниками пропавших пилотов. Он выразил им поддержку и заверил, что операция продолжается в круглосуточном режиме, задействованы все возможные ресурсы, и военные делают все возможное, чтобы найти своих товарищей.

"Мы будем действовать до конца, искать столько, сколько понадобится. Родным и близким оказывается всесторонняя поддержка, мы каждый день на связи и делаем все возможное, чтобы установить причины трагедии и найти пропавших ребят", – сказал министр обороны.

Фото: gov.kz

В дополнительной части заявления Минобороны сказано, что с утра до глубокой ночи родные пилотов находятся на месте поиска, где развернут оперативный штаб.

Они в составе поисковой группы облетали озеро Сорбулак, убедились, что с воздуха нет следов вертолета.

Фото: gov.kz

Стоит уточнить, что в поисковой операции задействованы свыше 400 человек, кинологические расчеты, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования.

Фото: gov.kz

25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил.

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