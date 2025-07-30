#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
542.03
627.29
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
542.03
627.29
6.66
Происшествия

"Будем действовать до конца": министр обороны о поисках пропавшего вертолета в Алматинской области

Алматинская область, вертолет, поиски, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 09:21 Фото: gov.kz
Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов лично ознакомился с ходом работ по поиску пропавшего вертолета EC-145 Сил воздушной обороны, сообщает Zakon.kz.

Известно, что командующий Военно-воздушными силами генерал-майор авиации Аскар Избасов проинформировал главу оборонного ведомства о ходе поисковых работ в озере Сорбулак, где природные и техногенные особенности требуют высокой технической оснащенности и четкой координации действий всех участников операции.

"Поисковые работы затруднены сложным подводным рельефом и заиленным дном, переменными глубинами и нулевой видимостью. Тем не менее, масштабная поисково-спасательная операция по установлению местонахождения всех находившихся на борту пропавшего 25 июля вертолета EC-145 Сил воздушной обороны не прекращается ни днем, ни ночью", – доложил командующий ВВС.

Фото: gov.kz

Там же в районе поиска генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов встретился с родственниками пропавших пилотов. Он выразил им поддержку и заверил, что операция продолжается в круглосуточном режиме, задействованы все возможные ресурсы, и военные делают все возможное, чтобы найти своих товарищей.

"Мы будем действовать до конца, искать столько, сколько понадобится. Родным и близким оказывается всесторонняя поддержка, мы каждый день на связи и делаем все возможное, чтобы установить причины трагедии и найти пропавших ребят", – сказал министр обороны.

Фото: gov.kz

В дополнительной части заявления Минобороны сказано, что с утра до глубокой ночи родные пилотов находятся на месте поиска, где развернут оперативный штаб.

Они в составе поисковой группы облетали озеро Сорбулак, убедились, что с воздуха нет следов вертолета.

Фото: gov.kz

Стоит уточнить, что в поисковой операции задействованы свыше 400 человек, кинологические расчеты, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования.

Фото: gov.kz

25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 09:21
В Алматинской области пропал военный вертолет: в Минобороны рассказали о поисках

Позднее в Минобороны и МЧС раскрыли подробности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
22-летнего казахстанца задержали по подозрению в вымогательстве у студентов более миллиона тенге
Происшествия
10:03, Сегодня
22-летнего казахстанца задержали по подозрению в вымогательстве у студентов более миллиона тенге
За домогательства в мечети Актобе арестовали мужчину
Происшествия
05:45, Сегодня
За домогательства в мечети Актобе арестовали мужчину
Суд над руководителем строительной компании стартует в Алматы
Происшествия
02:55, 30 июля 2025
Суд над руководителем строительной компании стартует в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: