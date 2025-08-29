Касым-Жомарт Токаев учредил юбилейную медаль

Указом президента Касым-Жомарта Токаева учреждена юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл", сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы Акорды за 29 августа 2025 года, медалью награждаются лица, внесшие весомый вклад в обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан, укрепление независимости страны, согласия и стабильности в казахстанском обществе, защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, становление и развитие идей и принципов конституционализма.

Кроме того, наряду с этим юбилейной медалью награждаются представители рабочих профессий, сотрудники бюджетной сферы, производственных организаций и другие граждане.

"Награждение медалью подчеркнет важность добросовестного труда и служения Родине, являясь признанием особых заслуг перед государством и обществом", – сказано в официально заявлении.

Сегодня, 29 августа, глава государства принял участие в научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции РК. Он высказался о казахстанцах, которые достигают успехов в разных направлениях. А также отметил "беспрецедентный уровень консолидации нации вокруг поставленных перед государством стратегических задач".