Политика

Особое внимание – Си Цзиньпин пригласил Токаева на личный прием

Китай, Тяньцзинь, Касым-Жомарт Токаев , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 11:34 Фото: akorda.kz.
Корреспондент Zakon.kz, которая сейчас находится в Тяньцзине, рассказала, что председатель КНР организовал личный прием лишь для троих из 22 прибывших на саммит ШОС лидеров.

Среди почетных гостей – Касым-Жомарт Токаев, а также президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Ужин Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина продлился два часа и прошел в теплой, доверительной обстановке. Обращение "мой дорогой друг" часто звучало за столом и ощущалось особое внимание к казахской делегации", – передает корреспондент Zakon.kz.

Переговоры двух лидеров проходили на казахском и китайском. Несмотря на отличное владение китайским, Касым-Жомарт Токаев говорил на родном языке.

Напомним, что сегодня, 31 августа 2025 года, в китайском Тяньцзине начнется двухдневный саммит ШОС, который станет крупнейшим в истории организации.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что с большим удовольствием принял приглашение председателя КНР участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

О том, как встречали главу Казахстана в Китае и как Тяньцзинь подготовили к проведению юбилейного саммита организации, можно прочитать здесь.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Ошибка в тексте: