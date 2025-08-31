Особое внимание – Си Цзиньпин пригласил Токаева на личный прием

Корреспондент Zakon.kz, которая сейчас находится в Тяньцзине, рассказала, что председатель КНР организовал личный прием лишь для троих из 22 прибывших на саммит ШОС лидеров.

Среди почетных гостей – Касым-Жомарт Токаев, а также президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Ужин Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина продлился два часа и прошел в теплой, доверительной обстановке. Обращение "мой дорогой друг" часто звучало за столом и ощущалось особое внимание к казахской делегации", – передает корреспондент Zakon.kz.

Переговоры двух лидеров проходили на казахском и китайском. Несмотря на отличное владение китайским, Касым-Жомарт Токаев говорил на родном языке.

Напомним, что сегодня, 31 августа 2025 года, в китайском Тяньцзине начнется двухдневный саммит ШОС, который станет крупнейшим в истории организации.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что с большим удовольствием принял приглашение председателя КНР участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

О том, как встречали главу Казахстана в Китае и как Тяньцзинь подготовили к проведению юбилейного саммита организации, можно прочитать здесь.