Важные соглашения и заявления: 20 документов подписали на саммите ШОС в Китае

Пресс-служба президента Казахстана 1 сентября 2025 года опубликовала список документов, подписанных на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Китае, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС были подписаны 20 документов:

1. Тяньцзиньская декларация Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

2. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении документов по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества:

– Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года;

– Программа сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в противодействии экстремистской идеологии на пространстве Шанхайской организации сотрудничества на 2026-2030 годы;

– Дорожная карта по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества на период до 2030 года.

3. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу.

4. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о получении Шанхайской организацией сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве Независимых Государств.

5. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о статусе "партнер Шанхайской организации сотрудничества".

6. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об объявлении города Чолпон-Ата Кыргызской Республики туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества в 2025-2026 годах.

7. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о полномочиях Генерального секретаря ШОС на подписание документов:

– Протокол к Соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года;

– Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Фондом "Росконгресс".

8. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении докладов о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год:

– Доклад Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год;

– Доклад Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году.

9. Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре Шанхайской организации сотрудничества.

10. Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

11. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций.

12. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики.

13. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по устойчивому развитию энергетики.

14. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области "зеленой" промышленности.

15. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта.

16. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о поддержке многосторонней торговой системы.

17. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в деле эффективного решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней.

18. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по научно-техническому и инновационному сотрудничеству.

19. Заявление руководителей уполномоченных министерств и ведомств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере устойчивого развития.

20. Протокол к Соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года.

