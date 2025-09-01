Важные соглашения и заявления: 20 документов подписали на саммите ШОС в Китае
В ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС были подписаны 20 документов:
1. Тяньцзиньская декларация Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
2. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении документов по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества:
– Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года;
– Программа сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в противодействии экстремистской идеологии на пространстве Шанхайской организации сотрудничества на 2026-2030 годы;
– Дорожная карта по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества на период до 2030 года.
3. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу.
4. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о получении Шанхайской организацией сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве Независимых Государств.
5. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о статусе "партнер Шанхайской организации сотрудничества".
6. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об объявлении города Чолпон-Ата Кыргызской Республики туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества в 2025-2026 годах.
7. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о полномочиях Генерального секретаря ШОС на подписание документов:
– Протокол к Соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года;
– Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Фондом "Росконгресс".
8. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении докладов о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год:
– Доклад Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год;
– Доклад Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году.
9. Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре Шанхайской организации сотрудничества.
10. Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
11. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций.
12. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики.
13. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по устойчивому развитию энергетики.
14. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области "зеленой" промышленности.
15. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта.
16. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о поддержке многосторонней торговой системы.
17. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в деле эффективного решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней.
18. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по научно-техническому и инновационному сотрудничеству.
19. Заявление руководителей уполномоченных министерств и ведомств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере устойчивого развития.
20. Протокол к Соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года.
Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил обсудить "Трансалтайский диалог" на первом форуме ШОС в Актау.