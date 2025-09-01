Казахстан и будущее ШОС: взгляд на саммит в Китае

О значении юбилейного 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества, который сегодня, 1 сентября 2025 года, начался в Тяньцзине, высказался директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК Жандос Шаймарданов, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что значение юбилейного саммита ШОС выходит далеко за рамки протокольной встречи, поскольку именно здесь формируется региональная архитектура сотрудничества и безопасности.

"Состав участников подчеркивает вес события. Присутствие лидеров Евразии и представителей международных организаций превращает площадку в точку притяжения разных интересов и стратегий. Для Казахстана участие в саммите открывает возможность подтвердить собственное видение развития в условиях меняющегося мира". Жандос Шаймарданов

От Астаны к Тяньцзиню: преемственность и новые акценты

По словам директора КИСИ, еще год назад именно Казахстан завершал свое председательство в ШОС, подводя итоги и формируя новый политический ритм организации.

"Астанинский саммит 2024 года стал площадкой, где президент Касым-Жомарт Токаев предложил ряд принципиальных инициатив – от укрепления региональной связанности и транспортной интеграции до продвижения идей устойчивого развития и диалога с внешними партнерами. Эти инициативы задали тон дальнейшему развитию организации, обозначив Казахстан как источник новых идей. На этом фоне статья президента Токаева, опубликованная накануне его визита в Китай, приобретает особое значение". Жандос Шаймарданов

Он отметил, что Казахстан рассматривает ШОС как не только площадку политического диалога, но и как реальный инструмент укрепления доверия, совместного развития и формирования устойчивой архитектуры Евразии.

"Эта позиция демонстрирует преемственность казахстанской дипломатии – от идей, предложенных в Астане, к их закреплению в долгосрочной стратегии организации". Жандос Шаймарданов

Расширение и новые горизонты

Директор КИСИ считает, что расширение ШОС станет одним из символичных итогов саммита.

"В Тяньцзине ожидается присвоение Лаосу статуса партнера по диалогу. Для Казахстана, который последовательно поддерживает интеграционные инициативы, это шаг, подтверждающий правильность выбранного курса. Включение новых членов в организацию усиливает ее международное влияние и делает Центральную Азию видимым ядром формирующейся архитектуры сотрудничества. Вместе с тем важно, чтобы этот процесс оставался сбалансированным. Новые участники должны укреплять содержание деятельности ШОС, а не подменять его формальными показателями роста". Жандос Шаймарданов

Экономика как фундамент

Не менее значимым, по мнению директора КИСИ, станет обсуждение экономических проектов.

"Китай продолжает продвигать инициативы в рамках "Пояса и пути", связывая их с повесткой ШОС. Для Казахстана это шанс закрепить свой статус ключевого транзитного узла Евразии. Мы уже доказали, что можем быть не только мостом между Востоком и Западом, но и центром притяжения инвестиций, используя возможности Астанинского международного финансового центра. Президент Токаев в своих недавних выступлениях подчеркнул, что именно практическая экономическая взаимосвязанность, подкрепленная инвестициями и современными технологиями, способна придать организации новое дыхание". Жандос Шаймарданов

Казахстан как балансирующая сила

По его словам, главный вызов связан не только с конкретными проектами, но и с более широким вопросом: как сохранить баланс между великими державами, интересы которых пересекаются в рамках ШОС.

"Россия, Китай и Индия усиливают свои позиции, каждая по-своему формируя стратегический контур организации. Казахстану в этой системе отводится особая роль – выступать мостом и посредником, гарантировать, что ШОС остается инклюзивным и ориентированным на коллективные интересы, а не на доминирование отдельных игроков". Жандос Шаймарданов

Взгляд в будущее

Как подчеркнул директора КИСИ, саммит в Тяньцзине становится площадкой, где Казахстан вновь демонстрирует основы своей внешнеполитической философии.

Она опирается на стремление к диалогу и открытости, внимание к экономической взаимосвязанности и готовность предлагать новые идеи. Для внутренней аудитории это подтверждение зрелости национальной дипломатии. Для внешних партнеров это сигнал о том, что Казахстан сохраняет роль надежного и самостоятельного государства, которое мыслит стратегически". Жандос Шаймарданов

Он также отметил, что встречу в Тяньцзине можно рассматривать как логичное продолжение саммита в Астане.

"Если в прошлом году Казахстан формулировал общую повестку, то сегодня задача состоит в том, чтобы встроить ее в долгосрочную стратегию ШОС. Инициативы президента Токаева, подкрепленные его программной статьей накануне визита в Китай, позволяют нашей стране утвердиться не просто как активный участник, а как соавтор будущей модели сотрудничества в Евразии". Жандос Шаймарданов

30 августа 2025 года англоязычная газета China Daily опубликовала статью Касым-Жомарта Токаева.

Материал по теме Токаев выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане

О том, какие документы подписали в ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС, можете узнать здесь.