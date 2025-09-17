#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.54
637.09
6.52
События

Ордены, медали и премию вручил Токаев участникам форума в Астане

съезд, Астана, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 14:04 Фото: akorda.kz
В ходе заседания Съезда лидеров мировых и традиционных религий президент Касым-Жомарт Токаев вручил ряду участников форума госнаграды, Астанинскую международную премию за вклад в межрелигиозный диалог, почетную медаль съезда и отличительные знаки Послов доброй воли, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 сентября 2025 года рассказали в пресс-службе президента РК.

Так, ордена "Достық" ІІ степени удостоены:

  • председатель Всемирной федерации даосизма (КНР) Ли Гуанфу;
  • президент университета Somaiya Vidyavihar (Индия) Самир Шантилал Сомайя.

Медалью "Шапағат" награжден:

  • президент Организации исламской культуры и связей Исламской Республики Иран Мухаммад Мехди Иманипур.

Фото: akorda.kz

Астанинская международная премия за вклад в межрелигиозный диалог вручена:

  • заместителю генерального секретаря ООН, высокому представителю Альянса цивилизаций ООН, специальному посланнику ООН по борьбе с исламофобией Мигелю Анхелю Моратиносу.

Почетной медалью Съезда лидеров мировых и традиционных религий награждены:

  • верховный муфтий Арабской Республики Египет Назир Мухаммед Аяд;
  • председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин;
  • председатель Совета Улемов Республики Таджикистан Саидмукаррам Абдукодирзода;
  • префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джордж Джейкоб Кувакад;
  • митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин (Виталий Тупеко);
  • главный ашкеназский раввин Израиля Кальман Бер;
  • главный сефардский раввин Израиля Давид Йосеф;
  • генеральный секретарь Международного сообщества Бахаи Дэвид Рутштейн;
  • президент Всемирного братства буддистов Фаллоп Тайари;
  • генеральный директор Организации исламского мира по образованию, науке и культуре Салим Мухаммед Аль-Малик;
  • генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Султан Раев;
  • исполнительный директор Сети религиозных и традиционных миротворцев Мохаммед Эльсаноуси;
  • исполнительный вице-председатель, главного исполнительного директора Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии Марк Барри Левин;
  • директор Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций Нихал Саад;
  • представитель главного ашкеназского раввина Израиля Шломо Менахем Кук.

Отличительными знаками Послов доброй воли отмечены:

  • генеральный директор Института по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада Мухаммед Зия Уль-Хак;
  • генеральный директор Министерства толерантности и мирного сосуществования ОАЭ Афра Аль-Сабри;
  • генеральный секретарь Евангелическо-лютеранского союза Мартина Лютера Михаэль Хюбнер;
  • уполномоченный по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий Булат Сарсенбаев.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане, высказался о рисках ядерного конфликта в мире. Он также рассказал, кто мог бы стать моральным ядром "Движения за мир".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Враждуют между собой не религии, а люди и государства
22:43, 30 мая 2012
Враждуют между собой не религии, а люди и государства
Половина нормы за вечер: дождь в Алматы 16 сентября превзошел все ожидания
13:25, Сегодня
Половина нормы за вечер: дождь в Алматы 16 сентября превзошел все ожидания
Трещины и ямы: новый асфальт разрушился под автобусами после дождя в Алматы
13:01, Сегодня
Трещины и ямы: новый асфальт разрушился под автобусами после дождя в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: