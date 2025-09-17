Ордены, медали и премию вручил Токаев участникам форума в Астане

В ходе заседания Съезда лидеров мировых и традиционных религий президент Касым-Жомарт Токаев вручил ряду участников форума госнаграды, Астанинскую международную премию за вклад в межрелигиозный диалог, почетную медаль съезда и отличительные знаки Послов доброй воли, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 сентября 2025 года рассказали в пресс-службе президента РК.

Так, ордена "Достық" ІІ степени удостоены:

председатель Всемирной федерации даосизма (КНР) Ли Гуанфу;

президент университета Somaiya Vidyavihar (Индия) Самир Шантилал Сомайя.

Медалью "Шапағат" награжден:

президент Организации исламской культуры и связей Исламской Республики Иран Мухаммад Мехди Иманипур.

Фото: akorda.kz

Астанинская международная премия за вклад в межрелигиозный диалог вручена:

заместителю генерального секретаря ООН, высокому представителю Альянса цивилизаций ООН, специальному посланнику ООН по борьбе с исламофобией Мигелю Анхелю Моратиносу.

Почетной медалью Съезда лидеров мировых и традиционных религий награждены:

верховный муфтий Арабской Республики Египет Назир Мухаммед Аяд;

председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин;

председатель Совета Улемов Республики Таджикистан Саидмукаррам Абдукодирзода;

префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джордж Джейкоб Кувакад;

митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин (Виталий Тупеко);

главный ашкеназский раввин Израиля Кальман Бер;

главный сефардский раввин Израиля Давид Йосеф;

генеральный секретарь Международного сообщества Бахаи Дэвид Рутштейн;

президент Всемирного братства буддистов Фаллоп Тайари;

генеральный директор Организации исламского мира по образованию, науке и культуре Салим Мухаммед Аль-Малик;

генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Султан Раев;

исполнительный директор Сети религиозных и традиционных миротворцев Мохаммед Эльсаноуси;

исполнительный вице-председатель, главного исполнительного директора Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии Марк Барри Левин;

директор Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций Нихал Саад;

представитель главного ашкеназского раввина Израиля Шломо Менахем Кук.

Отличительными знаками Послов доброй воли отмечены:

генеральный директор Института по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада Мухаммед Зия Уль-Хак;

генеральный директор Министерства толерантности и мирного сосуществования ОАЭ Афра Аль-Сабри;

генеральный секретарь Евангелическо-лютеранского союза Мартина Лютера Михаэль Хюбнер;

уполномоченный по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий Булат Сарсенбаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане, высказался о рисках ядерного конфликта в мире. Он также рассказал, кто мог бы стать моральным ядром "Движения за мир".