Политика

Токаев встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном

Токаев, Досаев, делегация, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 13:16 Фото: akorda.kz
В Токио президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном во главе с Тошиаки Эндо, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы Акорды, глава государства высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества.

Фото: akorda.kz

"Наша страна уделяет особое внимание дальнейшему наращиванию всестороннего взаимодействия с Токио. Активно развивается межпарламентский диалог, контакты на различных уровнях носят регулярный характер. Торгово-экономические и инвестиционные отношения развиваются динамично. Япония входит в число крупнейших инвесторов Казахстана. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг 2 млрд долларов, что превышает 70% всего объема торговли Японии с государствами Центральной Азии. Реализуются совместные проекты в транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной и других областях. Сегодня в ходе встречи с императором Нарухито мы обсудили возможности развития сотрудничества в медицинской сфере и по водной проблематике. Уверен, у наших отношений большое будущее. Наши культурно-гуманитарные связи имеют глубокие корни. Мы тесно сотрудничаем в сферах образования, науки, культуры, искусства, спорта и туризма. В этом году в рамках Всемирной выставки в Осаке мы отметили 180-летие со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы".Касым-Жомарт Токаев

Глава Казахстана также подчеркнул общность позиций Казахстана и Японии по ключевым глобальным вопросам:

"Мы неизменно поддерживаем друг друга в вопросах обеспечения мира и ядерного разоружения как в рамках Организации Объединенных Наций, так и в других международных структур. Казахстан придает особое значение саммиту "Центральная Азия – Япония", который является важным механизмом межрегионального сотрудничества. На предстоящей встрече с премьер-министром г-жой Санаэ Такаичи планируется обсудить ряд вопросов. Эти переговоры призваны углубить политический диалог и активизировать экономические и гуманитарные контакты. Убежден, что наши народы продолжат добиваться новых успехов, а взаимовыгодные отношения будут только крепнуть".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 13:16
Работающие в Японии казахстанцы рассказали Токаеву о своих достижениях

17 декабря в международном аэропорту Ханэда города Токио президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу. Уже на следующий день, 18 декабря, Токаев провел встречу с императором Японии Нарухито. После император устроил прием в честь президента Казахстана. После встречи с императором Японии президент посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
