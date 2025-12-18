#Казахстан в сравнении
События

Работающие в Японии казахстанцы рассказали Токаеву о своих достижениях

встреча Токаева с соотечественниками в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 12:35 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с гражданами Казахстана, которые в настоящее время проходят обучение или работают в Японии в различных сферах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 18 декабря Акорда, во время беседы с ними глава государства подчеркнул важность изучения опыта таких развитых стран, как Япония.

"Уверен, что этот визит придаст новый импульс отношениям между нашими странами. Японская сторона также уделяет этому визиту большое внимание. Сегодня я проведу встречу с премьер-министром. Безусловно, наше сотрудничество будет иметь большие перспективы. Как вы знаете, Казахстан вступает в новый этап своего развития. В нынешнем году рост нашей экономики превысил 6%, это очень хороший показатель. Однако нельзя останавливаться на достигнутом. Перед нами стоят задачи по снижению инфляции и модернизации инфраструктуры. Казахстан в будущем должен стать цифровым государством. У нас впереди большие цели", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Наши соотечественники – вице-президент Азиатско-Тихоокеанского университета Ritsumeikan, профессор Серик Мейрманов, основатель ARIA Consulting Арайлым Хасан, доцент медицинских университетов Showa и Juntendo Абдибек Калибек, а также инженер компании Ailia, специализирующейся на технологиях искусственного интеллекта, Эльдар Толеубай – рассказали о своих профессиональных достижениях в Стране восходящего солнца и поделились планами на будущее.

встреча Токаева с казахстанцами в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 12:35

Фото: akorda.kz 

В завершение встречи президент пожелал успехов казахстанцам, работающим в Японии.

17 декабря в международном аэропорту Ханэда города Токио президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу. Уже на следующий день, 18 декабря, Токаев провел встречу с императором Японии Нарухито. После император устроил прием в честь президента Казахстана. После встречи с императором Японии президент посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
