Соболезнования Ирану и дипломатический призыв: позиция Казахстана по событиям 28 февраля

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Ерлан Жетыбаев принес соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, в том числе детей, а также представителей высшего руководства Исламской Республики в результате последних трагических событий, сообщает Zakon.kz.

Также он выразил сожаление "в связи с ударами по гражданским объектам арабских государств, не участвующих в войне против Ирана, с которыми Казахстан последовательно развивает отношения дружбы и всестороннего сотрудничества".

"Соблюдение норм международного гуманитарного права требует особой защиты гражданских объектов и мирного населения во время конфликтов. Казахстан, являющийся одним из инициаторов Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, подчеркивает важность сохранения человечности в условиях вооруженных конфликтов", – говорится в заявлении.

Кроме того, Жетыбаев подтвердил "неизменность своей принципиальной позиции о необходимости урегулирования международных споров и конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами при неукоснительном соблюдении норм международного права и Устава ООН".





"Призываем все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность и ответственность в целях недопущения дальнейшей эскалации насилия в регионе", – резюмировал глава МИД.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

