Политика

Токаев дал торжественное обещание казахстанцам

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 14:48 Фото: akorda.kz
Принятие новой Конституции означает формирование нового качества нации. Эта благородная миссия под силу лишь зрелому народу, которому присущи твердые нравственные и моральные ориентиры. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Также, по словам главы государства, новая Конституция станет надежной опорой государственности и суверенитета.

"Каждая ее норма, каждое ее положение призваны укреплять нашу независимость".Касым-Жомарт Токаев

Президент подписал указ о реализации новой Конституции

Далее Токаев уточнил, что принцип справедливости красной линией проходит сквозь все содержание Основного закона.

"Поэтому можно с уверенностью заявить, что Новая Конституция – главный документ Справедливого Казахстана. Я как президент страны и гарант Конституции приложу все усилия для ее безупречного исполнения. Торжественно обещаю верно служить в соответствии с Новой Конституцией. Пусть всегда процветает наша страна! Пусть будет вечной наша священная Родина – Республика Казахстан!" Касым-Жомарт Токаев

Мы должны достичь поставленных целей, мы обязаны победить – Токаев

Кроме того, на торжественном мероприятии, посвященном принятию Конституции, президент поблагодарил казахстанцев.

