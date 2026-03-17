Токаев дал торжественное обещание казахстанцам

Фото: akorda.kz

Принятие новой Конституции означает формирование нового качества нации. Эта благородная миссия под силу лишь зрелому народу, которому присущи твердые нравственные и моральные ориентиры. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Также, по словам главы государства, новая Конституция станет надежной опорой государственности и суверенитета. "Каждая ее норма, каждое ее положение призваны укреплять нашу независимость". Касым-Жомарт Токаев Материал по теме Президент подписал указ о реализации новой Конституции Далее Токаев уточнил, что принцип справедливости красной линией проходит сквозь все содержание Основного закона. "Поэтому можно с уверенностью заявить, что Новая Конституция – главный документ Справедливого Казахстана. Я как президент страны и гарант Конституции приложу все усилия для ее безупречного исполнения. Торжественно обещаю верно служить в соответствии с Новой Конституцией. Пусть всегда процветает наша страна! Пусть будет вечной наша священная Родина – Республика Казахстан!" Касым-Жомарт Токаев Материал по теме Мы должны достичь поставленных целей, мы обязаны победить – Токаев Кроме того, на торжественном мероприятии, посвященном принятию Конституции, президент поблагодарил казахстанцев.

