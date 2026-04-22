"Обалдеть!": блогер-миллионник из Астаны встретился с президентом Монголии

Популярный блогер из Астаны Нургелды Кердеш, у которого более 6,4 млн подписчиков в Instagram, попал на встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась накануне, 21 апреля 2026 года, компанию блогеру-миллионнику составил его отец.

"У нас с отцом состоялась встреча с уважаемым президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Очень рады, что такие высокопоставленные люди ценят наше творчество", – написал Нургелды Кердеш.

Также он обратился к фолловерам из Монголии.

"Особая благодарность всем подписчикам из Монголии. Скоро будем у вас", – заключил Нургелды Кердеш.

Казахстанцы выразили восторг в комментариях к публикации, а жители Монголии отметили, что с нетерпением ждут блогера:

"Класс".

"Другой уровень".

"Красавчик Драгон".

"Мир безграничный".

"Обалдеть! Вот это да".

"Капитальное достижение".

"Теперь и Токаев пригласит".

"Мощно очень, только вперед".

"Добро пожаловать в Монголию".

"Круто, продолжайте в том же духе!"

"Мама гордится вами и все ваши читатели".

"Поздравляю, молодцы, я очень рада за вас".

"Вау, супер! Поздравляю! Чужие президенты заценили".

"Не знала, что президенты смотрят юмористические рилсы".

"Нургелды очень любят в Монголии, его шутки, приколы там отлично заходят".

"Вы очень уважаете своего отца, удачно шутите. Пусть ваш отец живет долго".

"А ролик может прикольный будет? Президент офигенный! Только ему не говорите".

"Президенты тоже люди, которые после трудового дня вечером на часик залипают в инсте".

Сегодня, 22 апреля, Нургелды Кердеш поблагодарил всех своих подписчиков:

"Родные мои, всем спасибо за ваши поздравления и поддержку. Вас мы любим очень сильно. Всегда будем радовать контентом".

21 апреля 2026 года в Астану прилетел президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, которого в Акорде встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Позднее состоялись переговоры двух лидеров в узком и расширенном составах. Затем президенты провели совместный брифинг для представителей СМИ.

Также Касым-Жомарт Токаев наградил Ухнаагийна Хурэлсуха орденом "Алтын Қыран".