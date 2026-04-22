#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
464.73
546.57
6.19
Культура и шоу-бизнес

"Обалдеть!": блогер-миллионник из Астаны встретился с президентом Монголии

блогер Нургелды Кердеш с отцом, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 17:22 Фото: Instagram/dragon_knm и ukhnaakhurelsukh
Популярный блогер из Астаны Нургелды Кердеш, у которого более 6,4 млн подписчиков в Instagram, попал на встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась накануне, 21 апреля 2026 года, компанию блогеру-миллионнику составил его отец.

"У нас с отцом состоялась встреча с уважаемым президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Очень рады, что такие высокопоставленные люди ценят наше творчество", – написал Нургелды Кердеш.

Также он обратился к фолловерам из Монголии.

"Особая благодарность всем подписчикам из Монголии. Скоро будем у вас", – заключил Нургелды Кердеш.

Казахстанцы выразили восторг в комментариях к публикации, а жители Монголии отметили, что с нетерпением ждут блогера:

  • "Класс".
  • "Другой уровень".
  • "Красавчик Драгон".
  • "Мир безграничный".
  • "Обалдеть! Вот это да".
  • "Капитальное достижение".
  • "Теперь и Токаев пригласит".
  • "Мощно очень, только вперед".
  • "Добро пожаловать в Монголию".
  • "Круто, продолжайте в том же духе!"
  • "Мама гордится вами и все ваши читатели".
  • "Поздравляю, молодцы, я очень рада за вас".
  • "Вау, супер! Поздравляю! Чужие президенты заценили".
  • "Не знала, что президенты смотрят юмористические рилсы".
  • "Нургелды очень любят в Монголии, его шутки, приколы там отлично заходят".
  • "Вы очень уважаете своего отца, удачно шутите. Пусть ваш отец живет долго".
  • "А ролик может прикольный будет? Президент офигенный! Только ему не говорите".
  • "Президенты тоже люди, которые после трудового дня вечером на часик залипают в инсте".

Сегодня, 22 апреля, Нургелды Кердеш поблагодарил всех своих подписчиков:

"Родные мои, всем спасибо за ваши поздравления и поддержку. Вас мы любим очень сильно. Всегда будем радовать контентом".

21 апреля 2026 года в Астану прилетел президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, которого в Акорде встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Позднее состоялись переговоры двух лидеров в узком и расширенном составах. Затем президенты провели совместный брифинг для представителей СМИ.

Также Касым-Жомарт Токаев наградил Ухнаагийна Хурэлсуха орденом "Алтын Қыран".

