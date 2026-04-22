"Обалдеть!": блогер-миллионник из Астаны встретился с президентом Монголии
Встреча состоялась накануне, 21 апреля 2026 года, компанию блогеру-миллионнику составил его отец.
"У нас с отцом состоялась встреча с уважаемым президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Очень рады, что такие высокопоставленные люди ценят наше творчество", – написал Нургелды Кердеш.
Также он обратился к фолловерам из Монголии.
"Особая благодарность всем подписчикам из Монголии. Скоро будем у вас", – заключил Нургелды Кердеш.
Казахстанцы выразили восторг в комментариях к публикации, а жители Монголии отметили, что с нетерпением ждут блогера:
- "Класс".
- "Другой уровень".
- "Красавчик Драгон".
- "Мир безграничный".
- "Обалдеть! Вот это да".
- "Капитальное достижение".
- "Теперь и Токаев пригласит".
- "Мощно очень, только вперед".
- "Добро пожаловать в Монголию".
- "Круто, продолжайте в том же духе!"
- "Мама гордится вами и все ваши читатели".
- "Поздравляю, молодцы, я очень рада за вас".
- "Вау, супер! Поздравляю! Чужие президенты заценили".
- "Не знала, что президенты смотрят юмористические рилсы".
- "Нургелды очень любят в Монголии, его шутки, приколы там отлично заходят".
- "Вы очень уважаете своего отца, удачно шутите. Пусть ваш отец живет долго".
- "А ролик может прикольный будет? Президент офигенный! Только ему не говорите".
- "Президенты тоже люди, которые после трудового дня вечером на часик залипают в инсте".
Сегодня, 22 апреля, Нургелды Кердеш поблагодарил всех своих подписчиков:
"Родные мои, всем спасибо за ваши поздравления и поддержку. Вас мы любим очень сильно. Всегда будем радовать контентом".
Материал по теме
21 апреля 2026 года в Астану прилетел президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, которого в Акорде встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Позднее состоялись переговоры двух лидеров в узком и расширенном составах. Затем президенты провели совместный брифинг для представителей СМИ.
Также Касым-Жомарт Токаев наградил Ухнаагийна Хурэлсуха орденом "Алтын Қыран".