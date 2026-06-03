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Политика

"У нас есть значительный потенциал": Токаев провел переговоры с президентом Кипра

Президенты, Казахстан, Кипр, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 12:36 Фото: akorda.kz
После торжественной встречи во Дворце Независимости Астаны президенты Казахстана и Кипра провели переговоры в узком составе, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к Христодулидису, напомнил, что в 2019 году, будучи министром иностранных дел, он посещал Казахстан и заявлял, что будет выступать надежным другом и своего рода послом Казахстана в Европейском союзе.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что нам удалось добиться значительных результатов. Мы открыли посольства в столицах наших государств. Запущены прямые авиарейсы между двумя странами, а также реализован ряд других важных инициатив. Вместе с тем, считаю, что у нас имеется значительный потенциал для расширения двустороннего взаимодействия. Со своей стороны готов приложить все усилия для дальнейшего развития нашего сотрудничества по широкому спектру направлений".Касым-Жомарт Токаев
Президенты, Казахстан, Кипр, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 12:36

Фото: akorda.kz

Никос Христодулидис в ответ сказал, что очень рад, что прибыл в Казахстан первым прямым рейсом из Кипра в сопровождении представительной бизнес-делегации.

"У наших стран имеется значительный потенциал. Рассчитываю, что сегодняшние переговоры будут способствовать расширению двустороннего сотрудничества. В то же время я посещаю Казахстан и в ином статусе. В настоящее время моя страна председательствует в Совете Европейского союза. Учитывая важное значение данного региона, и в особенности Казахстана, я также готов обсудить пути дальнейшего развития взаимодействия между Европейским союзом и Казахстаном".Касым-Жомарт Токаев

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 12:36
Где и как Касым-Жомарт Токаев встретил президента Кипра, прибывшего в Казахстан с официальным визитом

В пресс-службе Акорды уже рассказывали, что в ходе переговоров президенты обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. Также планируется подписание ряда документов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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