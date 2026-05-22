Токаев принял одного из самых влиятельных политиков Японии в Астане

Сегодня, 22 мая 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул символичность визита губернатора Токио Юрико Коикэ, проходящего в преддверии 10-летия установления расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Японией, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что под руководством Юрико Коикэ Токио считается одним из самых безопасных, чистых и эффективно управляемых мегаполисов мира.

"Мы рассматриваем вас как выдающегося политика мирового уровня. Ваше дальновидное руководство и многолетняя служба своей стране заслуживают глубокого уважения. В Казахстане вас знают как проверенного временем друга, партнера и государственного деятеля. Мы придаем особое значение вашим усилиям, направленным на популяризацию истории и культуры Казахстана, которые способствуют сближению наших народов". Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев с теплотой вспомнил свой официальный визит в Японию, состоявшийся в 2025 году, по итогам которого двусторонние отношения были выведены на качественно новый уровень.

Материал по теме Пресс-секретарь Токаева подвел итоги визита президента в Японию

"Я ознакомился с программой "Умного города" в Токио. Это было интересно для нас, так как мы в Казахстане также продвигаем концепцию Smart City. Убежден, что ваш визит в Астану будет очень полезным, поскольку мы нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества и обмен опытом в сфере управления мегаполисом", – сказал глава государства.

В продолжении беседы губернатор Токио поблагодарила президента за теплый прием.

"Высоко оцениваю ваше лидерство, а также проводимые Вами институциональные реформы, направленные на рост экономики, развитие искусственного интеллекта, цифровизации и инвестиционной привлекательности страны. Будучи крупнейшей экономикой региона и обладая значительными ресурсами, Казахстан укрепляет свою роль в качестве ключевого хаба Центральной Азии, соединяющего Европу и Азию". Юрико Коикэ

Собеседники также рассмотрели возможности установления партнерства в таких ключевых сферах, как цифровые технологии, международные финансы и образование.

После беседы Токаев наградил Юрико Коикэ орденом "Достық" I степени за значительный вклад в дело укрепления дружеских связей между Казахстаном и Японией.

Днем ранее, 21 мая, Токаев наградил работников и волонтеров после саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане.