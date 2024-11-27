Чего ждут казахстанцы от визита Владимира Путина в Астану – мнение эксперта

В Казахстан с государственным визитом прибудет президент России Владимир Путин. В рамках визита – участие президентов РК и РФ в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, переговоры на высшем уровне и подписание ряда двухсторонних документов, сообщает Zakon.kz.

Как известно, в последние годы торгово-экономическое взаимодействие Казахстана и России стремительно развивается. Как указал в своей статье для российского издания "Известия" "Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства" президент РК Касым-Жомарт Токаев, отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы.

"Казахстан и Россия осуществляют масштабную совместную деятельность в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве и во многих других отраслях. На сегодняшний день реализовано свыше 90 проектов на сумму более 18 млрд долларов, еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения". Касым-Жомарт Токаев

Действительно, масштабы огромные. Только за 2023 год российские компании инвестировали в Казахстан более 3 млрд долларов, а Казахстан вложил такую же сумму в экономику России.

Вместе с тем лидерам двух государств еще есть что обсудить для дальнейшей экономической интеграции, тем более что эти две страны – основа Евразийского экономического союза, считает известный казахстанский экономист Тулеген Аскаров.

Если по глобальным договоренностям все в порядке и список совместных мегапроектов только увеличивается, то на "низовом" уровне – на уровне простых людей – имеются вопросы. Так, большие проблемы есть во взаимной торговле – главном двигателе сотрудничества.

В последние два года товарооборот Казахстана с Россией падает, за последние 10 месяцев он уменьшился почти на 10%. В результате нашим главным торговым партнером стал Китай. А уменьшению товарообмена "способствуют" разные министерства и ведомства обеих стран, уверен Тулеген Аскаров.

"Сложилась парадоксальная ситуация, когда каждый год казахстанские и российские чиновники, что называется, друг другу "вставляют палки в колеса". Месяца не проходит, чтобы не было объявлено о каком-то ограничении или запрете ввоза того или иного товара в сопредельную страну. В качестве примера можно привести запрет от 17 октября 2024 года на ввоз пшеницы, чечевицы, семян льна в Россию из Казахстана или апрельский запрет ввоза яиц в Казахстан из России". Тулеген Аскаров

Таких запретов у двух стран, находящихся в одном экономическом союзе, вообще не должно быть, считает эксперт, ведь они в конечном итоге вредят предпринимателям.

Еще один аспект, который можно и нужно улучшать, – это логистика между Россией и Казахстаном. Почему между этими странами нет нормального железнодорожного сообщения? – недоумевает экономист.

Аскаров напомнил, что до 2017 года из Алматы в Москву курсировали два пассажирских состава в сутки – №7 и №8, и всегда были переполнены. Сегодня люди вынуждены приезжать в соседнюю страну как угодно, только не на поезде. Даже посылки из страны в страну люди сейчас отправляют дорогим автотранспортом.

"Только за девять месяцев 2024 года число выездов россиян в Казахстан достигло 2,2 миллиона. И все они были совершены любым видом транспорта, только не железнодорожным. Какая неполученная прибыль для страны!" Тулеген Аскаров

Третий важный момент связан с денежными переводами из России в Казахстан и обратно.

"Понятно, что множество российских банков находятся под санкциями. Но, наверное, в XXI веке можно обойтись и без банков и сделать так, чтобы переводы уходили в соседнюю страну в течение секунд. Это тем более важно, если учесть, что только в первой половине 2024 года казахстанцы различными путями перевели в Россию свыше 160,7 млрд тенге". Тулеген Аскаров

И, наконец, еще одна проблема для рядовых граждан Казахстана и России – это роуминг между странами. Жить в едином экономическом пространстве и не иметь унифицированные тарифы на мобильную связь – это нонсенс, убежден экономист.

Ранее мы писали, что сотрудничество стран выгодно народам обеих государств. За ним стоят интересы миллионов граждан, миллиарды налогов, из которых выплачиваются пенсии, зарплаты, финансируются проекты и в целом растет экономика Казахстана.