Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом

Фото: akorda.kz

Президент России Владимир Путин пробудет в Казахстане с 27 по 29 мая по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Планируются переговоры, посвященные состоянию и перспективам развития стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией. 28 мая в Астане состоится Евразийский экономический форум с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза. 29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Ранее сообщалось, что главы государств поздравили казахстанцев с праздником Курбан айт.

