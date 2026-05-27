Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом
Президент России Владимир Путин пробудет в Казахстане с 27 по 29 мая по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.
Планируются переговоры, посвященные состоянию и перспективам развития стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.
28 мая в Астане состоится Евразийский экономический форум с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза.
29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Ранее сообщалось, что главы государств поздравили казахстанцев с праздником Курбан айт.
