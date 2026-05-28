Политика

Токаев поблагодарил Путина за решительную поддержку в запуске проекта АЭС "Балхаш"

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 16:19 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления для представителей СМИ отметил, что энергетика является одним из самых успешных направлений сотрудничества Казахстана и России, сообщает Zakon.kz.

Глава РК уточнил, что подписанные соглашения по строительству атомной электростанции "Балхаш" имеют исключительно важное значение.

"Выражаю признательность президенту РФ за личную решительную поддержку в запуске этого масштабного проекта, который станет локомотивом научно-образовательного, технологического взаимодействия, обеспечит развитие новых смежных отраслей энергетики и индустрии в целом. Конечно же, речь идет прежде всего о Казахстане".Касым-Жомарт Токаев

Для двух стран, по его словам, огромное значение имеет успешное решение вопросов добычи, транспортировки, поставок энергоресурсов и электроэнергии на внутренние и мировые рынки.

"От наших стран во многом зависит обеспечение транспортной взаимосвязанности в Евразии. Казахстан и Россия продуктивно работают над развитием трансконтинентальных коридоров Север – Юг и Восток – Запад. Отрадно, что принимаются системные меры для оптимизации тарифов, упрощения административных процедур, модернизации приграничной и другой инфраструктуры. Поэтому стабильно растет объем грузоперевозок, по итогам прошлого года он достиг 92 миллионов тонн, это рост почти на 3,5%. В наших планах наращивание этих показателей, в том числе путем внедрения передовых цифровых решений и технологий искусственного интеллекта. Наглядным примером стал сегодняшний запуск беспилотных грузовых автотранспортных средств между нашими странами".Касым-Жомарт Токаев

По-прежнему, продолжил он, перспективным выглядит сотрудничество в космической сфере.

"Космодром "Байконур" на протяжении многих лет служит ярким символом плодотворного научно-технического партнерства. Реализация совместного проекта "Байтерек", включая недавний успешный пуск новой ракеты-носителя "Сұңқар / Союз-5", открывает новые возможности укрепления позиций наших стран на международном рынке космических услуг".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, Токаев уже высказался о роли России в мировой политике и экономике. Об этом можно прочитать тут.

