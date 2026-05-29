Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане: какие подписаны документы

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев 29 мая 2026 года рассказал, какие именно документы подписали главы государств по итогам заседания ВЕЭС в расширенном составе, передает корреспондент Zakon.kz.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что представлена повестка из 18 вопросов.

"Часть из них рассмотрена в узком составе. В расширенной части заседания предлагается подписать протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части нераспространения его положений о распределении сумм ввозных таможенных пошлин на правоотношения, возникшие в сфере недропользования в Республике Казахстан, Протокол о внесении изменений в Договор об ЕАЭС в части оказания финансового содействия кооперационным проектам в отраслях агропромышленного комплекса, Протокол о внесении изменений в Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушение таможенного законодательства", – отметил он.

Кроме того, главам государств была представлена ежегодная информация об итогах международной деятельности ЕАЭС, либерализации рынка услуг, деятельности субъектов естественных монополий.

"Сегодняшний саммит и проходящий в эти дни Евразийский экономический форум – весьма важные события, открывающие новую страницу в деятельности нашего интеграционного объединения. Сегодня наряду с подписанием совместных решений по вопросам экономического сотрудничества принято Совместное заявление об ответственном развитии ИИ в ЕАЭС. Таким образом, создается институциональное условие для перехода нашей организации на качественно новый этап своего развития", – подчеркнул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после завершения церемонии подписания документов.

Позже во время пресс-подхода Бакытжан Сагинтаев добавил, что в рамках первого в 2026 году заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств рассмотрели ряд значимых вопросов интеграционной повестки. Это, прежде всего, международное сотрудничество, торговля, цифровая трансформация и применение технологий искусственного интеллекта. Среди других тем – таможенное регулирование, развитие АПК, формирование общего рынка электроэнергии, либерализация услуг, распределение сумм ввозных таможенных пошлин.

"Подписано два важных международных документа. Первый – мы начинаем переговоры о свободной торговле с Тунисом. ЕАЭС планомерно расширяет сеть преференциальных соглашений. Тунис является для государств евразийской "пятерки" стратегической точкой выхода на быстрорастущий рынок Африки. Второй – принято решение актуализировать отдельные договоренности, достигнутые в 2019 году с Сербией. Речь идет об упрощении требований к товаросопроводительным документам в действующем соглашении о свободной торговле. Данная мера поможет качественно упростить таможенное оформление товаров, перемещаемых между ЕАЭС и Сербией", – указал он.

Сагинтаев также сообщил, что главы государств рассмотрели результаты торговой политики ЕАЭС за последние 5 лет.

"За это время Союз существенно расширил сеть внешнеторговых партнерств. Вступили в силу преференциальные соглашения с Сербией и Ираном, а также подписаны новые соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индонезией и Монголией. Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией вступит в силу 22 июля 2026 года. Ведутся переговоры с Индией. Запущена работа совместной исследовательской группы с Пакистаном. По Иордании, Южно-Африканской Республике и Зимбабве со стороны Союза выражена готовность к дальнейшему продвижению переговорного процесса, ожидаем ответа партнеров. В совокупности страны, с которыми Евразийский экономический союз уже заключил соглашения либо ведет переговорный процесс, охватывают рынки с населением свыше 3,5 миллиарда человек, а совокупный ВВП превышает 28 трлн долларов", – заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.

Также, по его данным, к настоящему времени меморандумы о сотрудничестве заключены с 25 государствами, 12 объединениями и 47 международными организациями.

"Принята новая программа сотрудничества с АСЕАН и план совместных мероприятий с СНГ, на завершающей стадии – планы с ШОС и СВМДА, меморандум с Восточноафриканским сообществом в сфере конкуренции. Утвержден план по развитию взаимодействия с африканским континентом. Последовательно выстраивается системный диалог с государствами-наблюдателями Союза. Сегодня на полях форума подписан план совместных мероприятий ЕЭК и правительства Кубы на ближайшие 5 лет. Главы государств также рассмотрели итоги реализации Стратегии интеграции до 2025 года", – резюмировал Бакытжан Сагинтаев.

Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре 2026 года в Санкт-Петербурге.

