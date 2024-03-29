Токаев в Китае: важный документ подписали на Боаоском азиатском форуме

Международный форум Астана (AIF) и Боаоский азиатский форум (BFA) подписали важный документ – меморандум о сотрудничестве, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 марта 2024 года рассказали в пресс-службе Акорды:

"В рамках участия президента Касым-Жомарта Токаева в ежегодной сессии Боаоского азиатского форума Международный форум Астана (AIF) и BFA подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены совместно продвигать международную и региональную повестку, а также поддерживать глобальные меры по укреплению многосторонности и коллективной ответственности за построение лучшего мира".

Как отмечается, AIF и BFA планируют провести ряд мероприятий под общей эгидой с целью объединения усилий двух диалоговых площадок.

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Касым-Жомарт Токаев прилетел в Китай утром 28 марта 2024 года. Его встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

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Президент Казахстана уже выступил на пленарной сессии Боаоского азиатского форума.