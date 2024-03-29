Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев в Китае: важный документ подписали на Боаоском азиатском форуме

Токаев в Китае: важный документ подписали на Боаоском азиатском форуме, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 12:06 Фото: akorda.kz
Международный форум Астана (AIF) и Боаоский азиатский форум (BFA) подписали важный документ – меморандум о сотрудничестве, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 марта 2024 года рассказали в пресс-службе Акорды:

"В рамках участия президента Касым-Жомарта Токаева в ежегодной сессии Боаоского азиатского форума Международный форум Астана (AIF) и BFA подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены совместно продвигать международную и региональную повестку, а также поддерживать глобальные меры по укреплению многосторонности и коллективной ответственности за построение лучшего мира".

Как отмечается, AIF и BFA планируют провести ряд мероприятий под общей эгидой с целью объединения усилий двух диалоговых площадок.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 12:06
Токаев объяснил свой визит в Китай
, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 12:06

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Китай утром 28 марта 2024 года. Его встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 12:06
Перспективные направления сотрудничества с Китаем назвал Токаев
, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 12:06

Президент Казахстана уже выступил на пленарной сессии Боаоского азиатского форума.

Читайте также

Опасность миновала – в области Абай эвакуированные из зоны подтоплений возвращаются домой
Опасность миновала – в области Абай эвакуированные из зоны подтоплений возвращаются домой
В Алматы усилят контроль за застройкой горных прилавков
В Алматы усилят контроль за застройкой горных прилавков
Масштабные паводки в Казахстане: Генпрокуратура проведет проверку должностных лиц
Масштабные паводки в Казахстане: будет проведена проверка должностных лиц
Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Дождь, гололед и ураганный ветер ожидаются на большей части Казахстана
&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам
"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам
Алматы, ураган, пробки, отключение света
Пробки и массовые отключения света: ситуация в Алматы во время урагана
Какие пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца получают казахстанцы
Какие пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца получают казахстанцы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: