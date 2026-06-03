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Политика

Где и как Касым-Жомарт Токаев встретил президента Кипра, прибывшего в Казахстан с официальным визитом

президент Кипра Никос Христодулидис, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 11:53 Фото: akorda.kz
В Астане во Дворце Независимости состоялась официальная церемония встречи президента Кипра Никоса Христодулидиса, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 июня 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Никос Христодулидис представили друг другу членов официальных делегаций".

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали гимны Казахстана и Кипра.

Ранее сообщалось, что президент Кипра Никос Христодулидис прилетел в Казахстан пассажирским рейсом.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 11:53
Президент Кипра посетит Казахстан с официальным визитом

Отметим, что Никос Христодулидис прибыл в нашу страну по приглашению Касым-Жомарта Токаева. По данным Акорды, в ходе переговоров президенты обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. Также планируется подписание ряда документов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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