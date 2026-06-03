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События

Президент Кипра прилетел в Казахстан пассажирским рейсом

новый рейс, президент Кипра Никос Христодулидис, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 11:33 Фото: Telegram/airastana
Президент Кипра Никос Христодулидис стал одним из первых пассажиров нового авиарейса между Ларнакой и Астаной. Пассажирский рейс выполнен казахстанской авиакомпанией Air Astana, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 июня 2026 года, заявили в пресс-службе авиакомпании:

"Президент Кипра Никос Христодулидис стал одним из первых пассажиров нового рейса Air Astana по маршруту Ларнака – Астана 2 июня, вылетев в Астану с официальным визитом".
новый авиарейс, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 11:33

Фото: Telegram/airastana

Отмечается, что сезонные рейсы на Кипр будут выполняться из Астаны и Алматы до сентября месяца на воздушном судне Airbus A321LR.

самолет, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 11:33

Фото: Telegram/airastana

Ларнака – это город, расположенный на юго-восточном побережье Кипра, является одним из крупнейших финансовых центров страны и одним из самых популярных туристических направлений острова.

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Новые прямые рейсы появятся из Казахстана в Европу и Турцию

Ранее стало известно, что 2-4 июня 2026 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева президент Кипра Никос Христодулидис посетит Казахстан с официальным визитом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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