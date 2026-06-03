Токаев предложил Кипру новые возможности для бизнеса и инвестиций в Казахстане

Президенты Казахстана и Кипра по итогам переговоров провели брифинг для представителей СМИ. Касым-Жомарт Токаев во время выступления назвал Кипр одним из надежных и важных партнеров страны в Европе, сообщает Zakon.kz.

По его словам, политический диалог между двумя странами укрепляется с каждым годом.

"Христодулидис, будучи министром иностранных дел Кипра, 7 лет назад посещал Астану с визитом. Тогда он заявил о готовности Кипра неизменно продвигать интересы Казахстана в Европейском Союзе. С тех пор была проведена большая работа. Открыты посольства двух государств. Таким образом, наши взаимоотношения выведены на должный уровень. Весьма символично, что первый визит президента в нашу столицу совпал с открытием первого прямого авиарейса между двумя странами". Касым-Жомарт Токаев

Также глава Казахстана отметил, что обе страны нацелены на дальнейшее расширение взаимодействия.

"Я высоко ценю огромный вклад, который вносит лидер Кипра в укрепление двусторонних связей. В этой связи сегодня я вручил президенту Никосу Христодулидису орден "Достық" І степени. Эта награда – знак глубокого уважения и искреннего отношения нашего народа к вам и ко всему народу Кипра. Уверен, что наше двустороннее партнерство продолжит поступательно развиваться". Касым-Жомарт Токаев

Далее стороны провели содержательные переговоры, в ходе которых обсудили новые направления наращивания сотрудничества.

"Особое внимание было уделено увеличению объемов взаимной торговли. Отмечена необходимость увеличения товарооборота, развития инвестиционных связей и укрепления деловых контактов. Это важная задача. Мною предложено разработать Дорожную карту казахстанско-кипрского экономического сотрудничества. Также были выдвинуты инициативы по созданию Межправительственной комиссии и Делового совета. Данный шаг откроет путь для реализации совместных проектов, увеличения взаимного обмена и создания новых возможностей для бизнеса. Кроме того, перспективными направлениями взаимодействия считаем логистику, финансы, туризм и цифровые технологии. Правительствам двух стран поручено принять конкретные меры в этих сферах", – сообщил президент Казахстана.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что пригласил кипрских партнеров принять активное участие в проекте Транскаспийского маршрута.

"Как известно, Кипр является морским хабом мирового уровня. В рамках Среднего коридора открываются большие возможности для эффективного сопряжения сухопутной инфраструктуры Казахстана и морской инфраструктуры Кипра. Этот шаг позволит сформировать новую многовекторную логистическую систему между Центральной Азией, Каспийским регионом и Средиземноморьем, а также будет способствовать наращиванию взаимного товарообмена", – полагает глава государства.

По словам президента, в настоящее время в стране работают более 400 компаний с участием кипрского капитала, около 30 из которых зарегистрированы в МФЦА "Астана".

"Уже одно это свидетельствует о последовательном развитии наших деловых и инвестиционных связей. Сегодня в нашей столице пройдет Казахско-кипрский бизнес-форум. В этом важном мероприятии примут участие деловые круги двух стран. Делегация кипрских предпринимателей специально прибыла для участия в данном форуме. Казахстан готов создавать благоприятные условия для кипрских компаний, желающих работать на нашем рынке. Мы приглашаем деловых граждан Кипра к совместной реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Недавно мы приняли новую Конституцию, в соответствии с которой в Казахстане гарантируются все формы собственности. Основной закон максимально защищает права инвесторов. Кроме того, наши кипрские партнеры могут воспользоваться казахстанской программой Altyn Visa. Предпринимателям и специалистам, получившим эту визу, предоставляются налоговые и миграционные льготы". Касым-Жомарт Токаев

В ходе переговоров президенты уделили особое внимание сотрудничеству в сфере цифровых технологий и инноваций.

"Кипрская сторона проявляет интерес к казахстанской системе eGov и проектам по цифровизации государственных услуг. Мы готовы делиться своим опытом в этом направлении. В ходе переговоров особое внимание также было уделено развитию культурно-гуманитарных связей. В частности, мы договорились укреплять контакты между академическими и научными сообществами, наращивать сотрудничество в сферах образования, спорта и туризма. В целом, есть все основания утверждать, что сегодняшние переговоры прошли успешно. Мы подписали ряд важных документов, которые придадут новый импульс нашему взаимодействию. Убежден, что реализация этих соглашений укрепит отношения между двумя государствами", – считает глава государства.

Также в ходе переговоров была обсуждена международная и региональная повестка.

"Мы обеспокоены обострением глобальной геополитической ситуации и ростом числа конфликтов. Позиции наших государств по многим мировым вопросам схожи. Обе страны строго придерживаются принципа, согласно которому любой конфликт должен решаться только мирным и дипломатическим путем. Мы договорились о совместной эффективной работе в рамках ООН, ОБСЕ и других международных структур. Условились активно участвовать в обеспечении мира и стабильности. Позиция Казахстана остается неизменной – все страны должны строго соблюдать Устав ООН и основные принципы международного права. Казахстан уважает территориальную целостность других государств и призывает все страны уделить этому принципу приоритетное внимание. Укрепление связей между двумя странами – общая цель наших народов. Верю, что благодаря совместным усилиям наше взаимовыгодное сотрудничество выйдет на новый уровень", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Никос Христодулидис заявил, что в ходе сегодняшних переговоров с президентом Казахстана была подтверждена твердая политическая воля к дальнейшему развитию отношений в политической и экономической сферах.

"Мы подчеркнули важность регулярных контактов на всех уровнях, поскольку устойчивый политический диалог является ключевым фактором укрепления доверия и достижения конкретных результатов. Я рад, что сегодня мы подписываем ряд меморандумов о взаимопонимании в таких ключевых областях, как высшее образование, научные исследования, культура, спорт, инновации, цифровое управление и информационные технологии. Эти соглашения – не просто технические документы, а наглядное подтверждение нашей общей решимости преобразовать значительный потенциал двусторонних отношений в более структурированную и содержательную форму", – сказал президент Кипра.

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