Для нас это остается стратегическим ориентиром – президент назвал главное наследие Золотой Орды

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В новой Конституции четко обозначена неразрывная связь прошлого казахского народа с тысячелетней историей Великой степи. Об этом 4 июня 2026 года заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии поднятия государственного флага, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уточнил, что в Астане скоро начнется возведение грандиозного сооружения в честь достижений цивилизации Великой степи. "Недавно в Астане при поддержке ЮНЕСКО мы провели международный симпозиум, посвященный изучению наследия Золотой Орды. Безусловно, все эти шаги внесут значительный вклад в укрепление устоев нашей государственности. Золотая Орда выступала в роли великой средневековой державы с собственными институтами власти, дипломатической службой, системой связи и таможни, признанной в мире валютой и передовыми для своего времени технологиями. Современная президентская модель власти, прочно утвердившаяся в Казахстане, восходит к политической системе, созданной во времена Золотой Орды". Касым-Жомарт Токаев По его словам, главное наследие Золотой Орды – ее незыблемые ценности, которые в рамках общего свода правил гармонично объединяли в огромном государстве людей разных религий, языков, культур и традиций. "Славный путь наших предков всегда будет служить нам образцом и стратегическим ориентиром. Достижения Золотой Орды являются общим достоянием многих современных народов Евразии. Поэтому, обращаясь к ее наследию, мы выступаем за единую и процветающую Евразию, где все страны живут в мире, заботятся об общей безопасности, созидают во благо своих народов. Наша задача – не бездумное копирование или пропаганда устаревших практик и чуждых идей, не участие в пустопорожних дискуссиях, а вдумчивое осмысление и качественная модернизация ценностей ушедшей великой эпохи, их адаптация к реалиям современной цивилизации". Касым-Жомарт Токаев Материал по теме Казахстан вышел на магистральный путь устойчивого развития – Токаев Ранее Токаев анонсировал изменения в правила использования государственной символики.

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