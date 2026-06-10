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Политика

Казахстан и Оман упростят налоговые правила для бизнеса: подписан закон

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 19:37 Фото: pexels
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на устранение налоговых барьеров между Казахстаном и Оманом, передает Zakon.kz.

Об этом 10 июня 2026 года сообщили в Акорде.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Султаната Оман об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал и Протокола к нему", – говорится в сообщении.

Известно, что документ направлен на укрепление, расширение экономического сотрудничества между странами и создание благоприятных условий для инвестиций путем устранения двойного налогообложения доходов юридических и физических лиц, являющихся резидентами двух стран.

Задачами закона являются:

  • определение резидентства для целей налогообложения;
  • образование постоянного учреждения;
  • распределение налогооблагаемых доходов (дивиденды, проценты, роялти, доходы от предпринимательской деятельности и др.);
  • недискриминация при налогообложении;определение механизма взаимного согласования между компетентными органами двух стран;
  • установление порядка обмена налоговой информацией;
  • определение положения об ограничении льгот.

За последние 10 лет товарооборот между двумя странами составил всего 27 млн долларов, и есть перспективы роста этого показателя и инвестиций.

Ранее Касым-Жомарт Токаев утвердил ратификацию Соглашения о единой системе таможенного транзита между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и третьими странами.

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Канат Болысбек
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