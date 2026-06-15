Токаев провел переговоры с представителем США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 15 июня 2026 года, принял исполнительного директора финансовой корпорации США по международному развитию Бена Блэка, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, приветствуя гостя, президент отметил, что его визит является продолжением договоренностей, достигнутых в Вашингтоне, и важным шагом к углублению многогранного сотрудничества с США.

Как подчеркнул глава Казахстана, с приходом администрации президента Дональда Трампа взаимодействие Вашингтона с Астаной и регионом Центральной Азии заметно активизировалось.

"Мы полностью поддерживаем смелое видение и прагматичный подход президента США к дипломатии. Казахстан играет активную роль в продвижении ключевых американских инициатив, включая Соглашения Авраама, Совет мира, инициативу TRIPP и другие проекты. В совокупности эти усилия придали новый импульс нашему расширенному стратегическому партнерству, которое сегодня прочно как никогда. Ваш визит проходит в период глубоких политических и экономических преобразований в Казахстане. Эти реформы направлены на переход нашей страны от ресурсозависимой модели к диверсифицированной экономике, основанной на знаниях. Инвестиционные приоритеты вашей корпорации тесно перекликаются с повесткой развития Казахстана, и мы готовы к практическому и взаимовыгодному сотрудничеству". Касым-Жомарт Токаев

Далее Бен Блэк поблагодарил за теплый прием и отметил продуктивность и содержательность встреч, проведенных в Алматы с деловым сообществом Казахстана.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность этих встреч в контексте укрепления двусторонних отношений, обратив особое внимание на необходимость перевода в практическую плоскость достигнутых договоренностей.

Глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны к предметной реализации совместных инвестиционных проектов.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы сотрудничества в сферах критически важных минералов, транспортной взаимосвязанности, агропромышленного комплекса, цифровизации и искусственного интеллекта.

Отдельно был рассмотрен вопрос открытия постоянного представительства финансовой корпорации США по международному развитию в Казахстане.

14 июня Токаев поздравлял президента США Дональда Трампа по случаю дня рождения. В письме президент РК подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами, отметив высокий уровень политического диалога, а также динамичное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.