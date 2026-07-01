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Политика

Токаев отреагировал на жалобы казахстанцев из-за задержек авиарейсов

Токаев, исполнительный директор Air Astana, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 15:09 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 1 июля 2026 года, принял главного исполнительного директора Air Astana Ибрагима Жанлыела и обратил внимание на проблему задержек авиарейсов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, во время разговора Касым-Жомарт Токаев отметил важность эффективной реализации таких стратегических целей, как увеличение флота, расширение маршрутной сети и укрепление транзитного потенциала.

В частности, одним из приоритетов он назвал обеспечение прямого сообщения с США и Японией.

Кроме того, глава государства обратил внимание на регулярную обоснованную критику населения по поводу задержек авиарейсов и замены бортов, а также призвал развивать авиасообщение со странами, для которых Казахстан представляет интерес с точки зрения туризма.

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Примечательно, но чуть ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил обеспечить инфраструктуру для хранения авиакеросина.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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