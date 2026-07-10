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Политика

Токаев обсудил с Трампом сотрудничество и пригласил его в Казахстан

Токаев обсудил с Трампом сотрудничество и пригласил его в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 19:03 Фото: Акорда
Состоялся телефонный разговор президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава нашего государства поздравил американского лидера с 250-летием независимости США, подчеркнув, что в течение сравнительно короткого исторического периода – трех поколений жизни людей – страна сумела стать могущественной глобальной державой.

Президент Казахстана отметил, что политика здравого смысла, лежащая в основе внутриполитического курса Администрации США, по своей сути созвучна реализуемой в нашей стране стратегии строительства Справедливого Казахстана на основе принципа "Закон и Порядок". Поэтому он поддерживает эту политику Дональда Трампа.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего экономического сотрудничества и политического взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев отметил высокую динамику реализации важных соглашений, достигнутых в ходе его визита в Вашингтон в ноябре прошлого года.

Глава государства подтвердил неизменность позиции Казахстана относительно недопустимости распространения ядерного оружия и обогащенного урана, важности сотрудничества с МАГАТЭ в целях укрепления режима международного контроля.

Кроме того, была высказана положительная оценка недавних встреч и переговоров в Акорде с сенатором Стивом Дэйнсом, специальным посланником Президента США Серджио Гором и другими высокопоставленными представителями Белого дома и американских деловых кругов.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Дональда Трампа посетить Казахстан с визитом в удобное для него время.

Ранее сообщалось, что Токаев встретился с сенатором США и получил приветствие от Трампа.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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