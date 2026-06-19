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Политика

Первый в истории визит президента Черногории в Казахстан: Токаев и Милатович провели переговоры

президент Черногории Яков Милатович, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 13:05 Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и Черногории Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович провели переговоры в узком составе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 июня 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Господин президент, я очень рад вашему официальному визиту в Казахстан. Мы придаем особое значение первому в истории визиту главы государства Черногории. Мы рассматриваем этот визит как очень важное событие для нашей страны. Уверен, что результаты наших переговоров придадут новый импульс двусторонним отношениям. Наши соотечественники хорошо знают Черногорию".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что многие казахстанцы ежегодно отдыхают в Черногории и возвращаются с хорошими впечатлениями.

"Пользуясь случаем, поздравляю вас с 20-летием независимости вашей страны. За эти годы мы установили хорошие отношения. Думаю, необходимо наполнить наше взаимодействие новым содержанием, для этого нет никаких препятствий. Состав сопровождающей вас деловой делегации весьма солидный. Это демонстрирует ваше намерение укреплять масштабные экономические и деловые связи".Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь президент Черногории поблагодарил главу нашего государства за приглашение.

"Уважаемый президент! Прежде всего, благодарю вас за приглашение посетить Казахстан с визитом. Как вы уже отметили, это первый официальный визит президента Черногории в Казахстан. Уверен, что сегодня мы расширим горизонты двустороннего сотрудничества. Этот визит демонстрирует, что наши связи выходят на высокий уровень. Я прибыл сюда как представитель дружественной страны".Яков Милатович

Черногорский лидер анонсировал проведение бизнес-форума и подписание документов.

"Вместе со мной приехали представители черногорского бизнеса. Торговые палаты двух стран проведут бизнес-форум, будет подписан ряд меморандумов. Мы знаем, что Черногория является одним из популярных направлений для граждан Казахстана. Мы хотим и дальше укреплять наши связи в этом направлении. Мы хотели бы обсудить с вами возможности расширения не только политического сотрудничества, но и экономического партнерства".Яков Милатович
президент Черногории Яков Милатович, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 13:05

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что во Дворце Независимости состоялась церемония встречи президента Черногории, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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