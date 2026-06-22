ИИ, энергетика и Средний коридор: Токаев о будущем партнерства Казахстана и ЕС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье для Euronews обозначил три стратегические цели развития отношений Астаны и Брюсселя: укрепление устойчивости, расширение взаимосвязанности и новые возможности для граждан. Zakon.kz приводит неофициальный перевод материала.

Глава государства подчеркнул, что спустя десятилетие после подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве Евросоюз стал крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана.

"Тысячи европейских компаний успешно работают в нашей стране, получая прибыль и выгоды для Европы и одновременно способствуя модернизации и диверсификации нашей экономики. Это было и остается большим достижением. Но достаточно ли этого в стремительно меняющемся мире? Полагаю, что нет. Я возвращаюсь в Брюссель с ясным стремлением и твердым убеждением: партнерство между Казахстаном и Европейским союзом сегодня имеет большее значение, чем когда-либо прежде. Именно поэтому его необходимо укреплять", – написал президент Казахстана в статье.

Сотрудничество Казахстана и ЕС: три ключевые цели

Как отмечает Касым-Жомарт Токаев, новый этап взаимодействия Казахстана и ЕС должен быть нацелен на достижение трех стратегических целей, значимых для обеих сторон. В их числе: укрепление устойчивости, расширение взаимосвязанности во всех сферах и создание новых возможностей для граждан.

"Это необходимо потому, что прежние геополитические предпосылки больше не работают. География и сила вновь выходят на первый план. Возрождающаяся конкуренция стремительно меняет направления торговли, технологий и инвестиционных потоков. Глобальные цепочки поставок вновь стали уязвимыми. Торгово-экономическая взаимозависимость все чаще становится заложником соображений национальной безопасности. Как хорошо известно Европе, в таких условиях страны могут либо замкнуться в соперничающих блоках, либо выстраивать новые партнерства, основанные на взаимном уважении и общих интересах. Казахстан также хорошо это понимает: наше географическое положение находится на пересечении континентов, а наша внешняя политика стремится их соединять". Касым-Жомарт Токаев

Связующая роль Казахстана укрепляется

В статье Касым-Жомарта Токаева отмечается, что связующая роль республики все больше подкрепляется ее экономической силой. Так, в 2025 году экономика Казахстана выросла на 6,5%, а ВВП достиг 306 млрд долларов.

Согласно прогнозу МВФ World Economic Outlook, в 2026 году этот показатель превысит 360 млрд долларов США. По мнению президента, более крупный и динамичный Казахстан означает появление более сильного партнера для Европы в самом сердце Евразии, ведь "чем неопределеннее путь, тем выше ценность надежных спутников".

"По мере того как наш мир становится все более неопределенным, Казахстан и Европа уже являются такими попутчиками. Наш сбалансированный, прагматичный и конструктивный подход к международному сотрудничеству остается неизменным. Мы по-прежнему твердо привержены Уставу Организации Объединенных Наций. Мы продолжаем отдавать приоритет диалогу и мирному урегулированию конфликтов. Мы не всегда соглашаемся, но мы знаем друг друга", – отмечается в публикации.

Энергетическая безопасность – наглядный пример взаимного доверия

Рассуждая о стратегическом партнерстве, глава государства отметил:

"Взаимозависимость укрепляет устойчивость. Возьмем энергетику, где надежность за короткое время приобрела стратегическое значение. Сегодня Казахстан обеспечивает почти 13% импорта нефти и нефтепродуктов Европейского союза и 16% его поставок природного урана. Энергетическая безопасность является наглядным примером нашего взаимного доверия, укрепления устойчивости и способности выполнять обязательства даже в условиях более нестабильного мира. Почему бы не применить такой же подход в сельском хозяйстве? Продовольственная безопасность становится все более важным стратегическим вопросом во всем мире. Казахстан является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров зерна и обладает значительным потенциалом для европейских рынков, нуждающихся в диверсификации". Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана также отметил, что европейские знания, технологии и инвестиции могут придать мощный импульс развитию глубокой переработки и созданию сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью в нашей стране.

"Аналогичным образом глобальный экономический переход к устойчивому росту потребует беспрецедентного уровня взаимодействия. Критически важные сырьевые материалы, возобновляемые технологии, энергоэффективность и новые промышленные экосистемы стремительно формируют конкурентоспособность будущего", – отметил он.

Безопасные и эффективные транспортные маршруты – стратегические артерии

Опираясь на итоги первого десятилетия сотрудничества, глава государства призвал пересмотреть традиционную модель отношений "сырьевые ресурсы в обмен на инвестиции".

По его мнению, пришло время перейти к партнерству, создающему ценность на каждом этапе – через углубленную переработку, трансфер технологий, исследовательское взаимодействие и создание совместных предприятий.

"Рассмотрим вопрос взаимосвязанности. В Казахстане мы понимаем, что безопасные и эффективные транспортные маршруты, подобно Шелковому пути, всегда были стратегическими артериями. Именно поэтому мы развиваем Средний коридор между Европой и Азией, который естественным образом согласуется со стратегией ЕС Global Gateway. Однако взаимосвязанность означает нечто большее, чем более быстрое перемещение товаров через границы. Средний коридор правильнее рассматривать как основу формирующейся системы, связывающей европейские рынки и экономические центры с ресурсами Центральной Азии, ее развивающейся промышленной базой и логистическим потенциалом. Подлинная взаимосвязанность – вспомним каналы, морские пути и дороги древности – всегда создавала ценность через новые возможности. Она интегрирует рынки, стимулирует инвестиции, поддерживает предпринимательство и сближает общества. Она превращает географические преимущества в экономические возможности", – говорится в сообщении.

ИИ, цифровое управление и инновационные экосистемы

Новый этап партнерства, по мнению президента Токаева, должен охватывать и высокие технологии, которые определяют будущее процветание стран. Искусственный интеллект, цифровое управление и инновационные экосистемы стремительно становятся ключевыми факторами экономической конкурентоспособности.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Казахстан ставит амбициозные цели по цифровизации госуслуг, развитию управления на основе данных и инвестициям в ИИ и намерен укреплять сотрудничество с европейскими ИТ-компаниями, делая прогресс безопасным и ориентированным на человека.

"Мы намерены продолжать тесное сотрудничество с европейскими технологическими компаниями, чтобы технологический прогресс оставался инклюзивным, безопасным и ориентированным на человека. Прежде всего, подлинно стратегическое партнерство должно приносить ощутимую пользу гражданам. Достигнут значительный прогресс в вопросе визового режима, который позволит сделать поездки более доступными и удобными и принесет практическую пользу студентам, исследователям, предпринимателям и семьям со всех сторон", – написал Касым-Жомарт Токаев.

Академическая мобильность молодежи

Касым-Жомарт Токаев также призвал повысить планку в сфере образования, науки и инноваций, расширяя академическую мобильность молодежи в рамках таких программ, как Erasmus+ и Horizon Europe.

По мнению президента, Казахстан вступает в следующее десятилетие партнерства с ЕС в период глубокого внутреннего обновления. Ключевым этапом этой модернизации стала обновленная Конституция, закрепившая масштабные политические и экономические реформы.

"Наша новая Конституция стала первой крупной перезагрузкой со времени обретения независимости. Она отражает стремления нового поколения жить в справедливой стране, основанной на законе и порядке, а также на неукоснительном уважении и защите основных прав и свобод человека. Она также закрепляет комплексные политические и экономические реформы, направленные на укрепление общественной подотчетности и повышение эффективности институтов в соответствии с формулой: "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение глава нашего государства добавил, что зарубежные инвесторы найдут в Казахстане стабильные, справедливые и прозрачные правила игры.

"Последнее десятилетие придало нам уверенность в том, что мы способны успешно развивать партнерство. Глядя в следующее десятилетие, я убежден, что наше партнерство должно приносить значимые результаты. Хорошая новость заключается в том, что у Европы и Казахстана уже есть большинство инструментов и ресурсов для укрепления этого партнерства. Остальное мы создадим вместе", – говорится в статье Касым-Жомарта Токаева.

22-23 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Европейского совета Антониу Кошты совершит официальный визит в Брюссель. В рамках визита запланированы переговоры с президентом ЕС Антониу Коштой и президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Стороны обсудят перспективы укрепления расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выступит на круглом столе "Казахстан – ЕС" с участием руководителей крупных европейских компаний, а также проведет ряд двусторонних встреч.