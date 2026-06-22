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Политика

"Нашей стране нужна такая молодежь": Токаев встретился с казахстанцами в Бельгии

Токаев в Бельгии, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 21:27 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с официальным визитом в Брюссель, встретился с гражданами Казахстана, которые в настоящее время проходят обучение или работают в Бельгии. Об этом 22 июня 2026 года сообщили в Акорде, передает Zakon.kz.

В ходе беседы глава государства поздравил соотечественников с принятием новой Конституции.

"На всенародном референдуме наш народ сплоченно проголосовал за Конституцию. Этот исключительный по своей важности документ вступит в силу 1 июля. Основной закон станет главным ориентиром для нашего народа. Поздравляю вас с принятием новой Конституции", – сказал президент.
Фото: akorda.kz , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 21:27

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку соотечественникам, которые учатся и трудятся за рубежом.

"Нашей стране нужна такая образованная, прогрессивная и интеллектуальная молодежь, как вы. Где бы я ни находился, я всегда оказываю поддержку молодежи. И это не просто слова. Поддержка молодежи – это неотъемлемая составляющая долгосрочной политики государства. Молодые казахстанцы обучаются и трудятся в разных уголках мира. Я как президент поддерживаю это. Потому что, где бы вы ни находились, вы остаетесь казахами. Мы должны быть Передовой, Справедливой страной. Для того, чтобы построить такое государство, нам всем необходимо сплотиться и самоотверженно трудиться", – сказал Токаев.

Глава государства отметил, что в новом Основном законе развитие образования, науки и инноваций определено в качестве стратегического приоритета деятельности государства. Он также призвал молодежь осваивать больше языков.

Фото: akorda.kz , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 21:27

Фото: akorda.kz

Наши соотечественники поделились своими достижениями в работе и учебе, а также сообщили о планах на будущее. В частности, студент третьего курса университета KU Leuven Әлім-Сері Махамбетәлі рассказал о деятельности Ассоциации казахстанских студентов в Бельгии, а Аружан Болатбекова – о работе Kazakh Speaking Club в Брюсселе.

Фото: akorda.kz , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 21:27

Фото: akorda.kz

В завершение встречи президент пожелал успехов студентам и всем гражданам Казахстана, проживающим в Бельгии.

22-23 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Европейского совета Антониу Кошты совершит официальный визит в Брюссель.

Стороны обсудят перспективы укрепления расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выступит на круглом столе "Казахстан – ЕС" с участием руководителей крупных европейских компаний, а также проведет ряд двусторонних встреч.

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Канат Болысбек
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