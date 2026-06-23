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Политика

15 млрд долларов инвестиций и первый визит короля: о чем Токаев говорил с премьером Бельгии

Токаев, премьер-министр Бельгии, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 16:17 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обсудили состояние и перспективы казахско-бельгийского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению политического диалога, развитию торгово-экономических и инвестиционных связей, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 23 июня 2026 года, Токаев назвал Бельгию одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском союзе.

По его словам, динамика экономического взаимодействия демонстрирует потенциал для дальнейшего роста. Бельгия входит в десятку ведущих инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом прямых инвестиций 15 млрд долларов за последние двадцать лет.

Взаимная торговля также сохраняет тенденцию стабильного роста, превысив 580 млн долларов в прошлом году.

"В Казахстане успешно работают более 110 компаний с бельгийским капиталом, что отражает наше общее стремление к укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Многие известные бельгийские компании расширяют свое присутствие в нашей стране", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также в разговоре премьер-министр Барт де Вевер отметил высокий уровень политического диалога между двумя странами.

Он заявил о заинтересованности Бельгии в дальнейшем углублении двусторонних отношений и расширении стратегического партнерства.

заседание, чиновники, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 16:17

Фото: akorda.kz

Кроме того, стороны рассмотрели возможности реализации совместных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, критически важных минералов, нефтехимии, сельского хозяйства, промышленности, цифровой трансформации, искусственного интеллекта и финансов.

Также были обсуждены перспективы взаимодействия в области науки и образования, включая развитие партнерства между университетами, исследовательскими центрами и технологическими компаниями.

Пользуясь случаем, Токаев передал слова приветствия королю бельгийцев Филиппу и королеве Матильде.

Президент отметил, что придает исключительное значение предстоящему в этом году государственному визиту короля Филиппа в Казахстан, который станет первым в истории двусторонних отношений.

В продолжении Касым-Жомарт Токаев также пригласил Барта де Вевера посетить Казахстан с официальным визитом в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.

Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

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Президент Токаев прибыл в Брюссель 22 июня 2026 года. Касым-Жомарта Токаева встретили специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс и другие официальные лица.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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