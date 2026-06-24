Казахстан и ЕС расширяют стратегическое сотрудничество – эксперт

Казахстан и Европейский союз выходят на новый этап сотрудничества. Итоги визита Касым-Жомарта Токаева в Брюссель подтвердили готовность сторон развивать не только торговлю и инвестиции, но и совместные проекты в сфере транспорта, энергетики, технологий и образования, сообщает Zakon.kz.

Официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Брюссель стал одним из наиболее значимых событий в отношениях Казахстана и Европейского союза за последнее десятилетие. Переговоры с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен завершились принятием Совместного заявления, подписанием ряда межправительственных документов и коммерческих соглашений на сумму свыше 12 млрд долларов.

Материал по теме Казахстан и ЕС подписали сделки на 12 миллиардов долларов в Брюсселе

В центре переговоров оказались Средний коридор, критически важные минералы, энергетическая безопасность, цифровая трансформация, искусственный интеллект, образование, наука, авиация и инвестиции.

ЕС остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана: товарооборот в прошлом году превысил 45 млрд долларов, а на долю Евросоюза приходится почти половина всех прямых иностранных инвестиций, привлеченных в страну.

Фото: из личного архива спикера

Своим мнением об итогах визита президента Казахстана в Брюссель и перспективах отношений между Казахстаном и Европейским союзом поделился основатель и главный редактор бельгийского аналитического издания Bruxelles Korner Кадир Дуран. По его оценке, сотрудничество Астаны и Брюсселя переходит от традиционного торгово-инвестиционного взаимодействия к более комплексному стратегическому партнерству.

– По итогам визита президента Касым-Жомарта Токаева в Брюссель Казахстан и Европейский союз приняли Совместное заявление, а также подписали соглашения на сумму более 12 млрд долларов. Можно ли говорить, что отношения между Астаной и Брюсселем выходят на новый уровень?

– Безусловно. Этот визит стал не просто очередным дипломатическим контактом, а сигналом о переходе Казахстана и Европейского союза к более зрелой и содержательной модели партнерства. Десять лет назад Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве заложило институциональную основу отношений. Сегодня эта основа наполняется конкретными проектами, инвестициями и стратегическими решениями.

Важно, что президент Токаев приехал в Брюссель с очень четкой повесткой. Она включала не только торговлю и инвестиции, но и транспортную взаимосвязанность, критические минералы, энергетическую безопасность, цифровизацию, образование и человеческий капитал. Именно такая широта повестки показывает, что Казахстан больше не воспринимается в Европе только как поставщик ресурсов или транзитная территория.

Совместное заявление с участием Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен закрепило стратегический характер отношений. А пакет коммерческих соглашений на сумму более 12 млрд долларов показывает, что стороны переходят от общих политических формулировок к практической реализации проектов. Это уже не только дипломатия, а экономическая архитектура нового партнерства.

– Одной из центральных тем визита стал Средний коридор. Почему этот маршрут становится настолько важным для Европы и какую роль в нем играет Казахстан?

– Средний коридор стал одним из главных символов новой евразийской реальности. Для Европы он важен потому, что позволяет диверсифицировать транспортные маршруты между Европой и Азией. Для Казахстана это возможность закрепить свою роль как центрального логистического узла между Китаем, Центральной Азией, Каспийским регионом, Кавказом, Турцией и Европейским союзом.

Глава Казахстана представил очень убедительные данные. За последние шесть лет объем грузоперевозок по этому маршруту вырос в пять раз, с 0,8 до 4,1 млн тонн в год. Казахстан ставит цель увеличить пропускную способность до 10 млн тонн. Это уже не абстрактная идея, а реально растущий транспортный маршрут.

Важно и то, что Казахстан за последние 15 лет инвестировал более 35 млн долларов в транспортную и логистическую инфраструктуру. Порты Актау и Курык становятся ключевыми воротами на Каспии. Визит в Брюссель также показал, что Средний коридор постепенно сопрягается со стратегией ЕС Global Gateway. Это означает, что маршрут получает не только региональное, но и общеевропейское значение.

– Насколько значимым партнером Казахстан может стать для ЕС в сфере критически важных минералов и энергетической безопасности?

– Для Европейского союза это один из наиболее чувствительных вопросов. Зеленый переход, цифровая экономика, производство батарей, развитие высоких технологий и промышленная модернизация требуют устойчивого доступа к критически важному сырью. Казахстан здесь обладает очевидным потенциалом.

Президент Токаев заявил, что Казахстан готов поставлять 21 из 34 минералов, включенных в перечень критически важных сырьевых ресурсов ЕС. Это очень серьезная заявка. Но еще важнее то, что Казахстан предлагает не просто экспорт сырья, а новую модель сотрудничества. Речь идет об инвестициях, технологиях, переработке, совместных производствах и создании цепочек высокой добавленной стоимости.

Не менее важен энергетический блок. Казахстан является крупнейшим в мире производителем урана и обеспечивает около 40% мирового спроса. Кроме того, почти 13% казахстанской сырой нефти поставляется на европейский рынок. В сочетании с проектами в сфере зеленого водорода и мирного атома это делает Казахстан не просто ресурсным партнером, а одним из элементов энергетической устойчивости Европы.

– В ходе визита большое внимание было уделено цифровизации, искусственному интеллекту и экономике знаний. Может ли это изменить восприятие Казахстана в Европе?

– Да, и это один из самых интересных аспектов нынешнего визита. Казахстан традиционно воспринимался в Европе через призму энергетики, сырья и транзита. Но в Брюсселе президент Токаев представил гораздо более широкую картину страны.

Он говорил о стремлении построить экономику, основанную на знаниях, о развитии искусственного интеллекта, запуске суперкомпьютеров NVIDIA, проекте "Долина ЦОДов", центре Alem.ai, школах нового поколения Tumo и Tomorrow School. Отдельно был представлен проект "умного города" Алатау, который получил особый правовой статус в соответствии с новой Конституцией и может стать площадкой для инноваций, криптоиндустрии и высокотехнологичного бизнеса.

Для Европы это важный сигнал. Казахстан хочет быть не только поставщиком сырья и транзитным мостом, но и участником технологической трансформации. Если страна сможет связать ресурсы, инфраструктуру, образование, финансы и цифровые технологии в единую модель развития, ее роль в Центральной Азии заметно усилится.

– Какую роль в развитии партнерства могут сыграть образование, наука и человеческие контакты?

– Эта часть повестки очень важна, потому что любое стратегическое партнерство не может держаться только на сырье, транспорте и инвестициях. Оно должно затрагивать людей, университеты, научные центры, молодежь, предпринимателей и специалистов.

Казахстан уже активно сотрудничает с ЕС через Erasmus+, Horizon Europe и другие программы. В стране действуют 40 международных академических и исследовательских центров, а Казахстан подал заявку на ассоциированное участие в следующей рамочной программе Horizon Europe. Это показывает стремление страны стать региональным образовательным и исследовательским центром.

Материал по теме Токаев обозначил новые приоритеты сотрудничества с Европейским союзом

Не менее важны переговоры по упрощению визового режима и реадмиссии, которые практически завершены. Для студентов, исследователей, предпринимателей и представителей бизнеса это может стать одним из наиболее ощутимых результатов сотрудничества. Чем легче людям перемещаться, учиться, работать и создавать совместные проекты, тем прочнее становится партнерство между Казахстаном и Европейским союзом.