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Политика

Токаев обсудил масштабные реформы с Тони Блэром

Токаев обсудил масштабные реформы с Тони Блэром, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 00:43 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Исполнительным председателем Института глобальных перемен Тони Блэром, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе встречи были обсуждены вопросы реализации масштабных реформ, проводимых в Казахстане, а также ключевые направления политической и социально-экономической модернизации страны.

Президент рассказал о текущих преобразованиях, направленных на дальнейшее развитие государственных институтов, повышение эффективности управления и улучшение качества жизни граждан.

Ранее сообщалось, что Токаев выступил на круглом столе "Казахстан – ЕС" в Брюсселе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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