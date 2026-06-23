Токаев обсудил масштабные реформы с Тони Блэром
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Исполнительным председателем Института глобальных перемен Тони Блэром, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в ходе встречи были обсуждены вопросы реализации масштабных реформ, проводимых в Казахстане, а также ключевые направления политической и социально-экономической модернизации страны.
Президент рассказал о текущих преобразованиях, направленных на дальнейшее развитие государственных институтов, повышение эффективности управления и улучшение качества жизни граждан.
Ранее сообщалось, что Токаев выступил на круглом столе "Казахстан – ЕС" в Брюсселе.
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