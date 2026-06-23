Токаев обсудил масштабные реформы с Тони Блэром

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Исполнительным председателем Института глобальных перемен Тони Блэром, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе встречи были обсуждены вопросы реализации масштабных реформ, проводимых в Казахстане, а также ключевые направления политической и социально-экономической модернизации страны.

Президент рассказал о текущих преобразованиях, направленных на дальнейшее развитие государственных институтов, повышение эффективности управления и улучшение качества жизни граждан.

Ранее сообщалось, что Токаев выступил на круглом столе "Казахстан – ЕС" в Брюсселе.

