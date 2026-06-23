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Политика

Казахстан может стать логистическим хабом Inditex в регионе

Казахстан может стать логистическим хабом Inditex в регионе, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 01:03 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя генерального директора Inditex Group Сантьяго Мартинеса-Лахе Собредо, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Токаев обсудил с заместителем генерального директора – директором по внешним связям испанской компании Inditex Group Сантьяго Мартинесом-Лахе Собредо перспективы дальнейшего сотрудничества.

Глава государства напомнил, что экономическое взаимодействие остается одним из ключевых столпов казахско-испанских отношений, а всего в Казахстане работает около 60 испанских компаний.

Президент приветствовал планы Inditex, входящей в число ведущих мировых ритейлеров, расширить присутствие в Казахстане и сделать страну основным транзитно-логистическим узлом в Центральной Азии.

Вместе с тем глава государства выразил уверенность в том, что со временем компания может выйти за рамки логистики и создать в нашей стране производственные мощности в текстильной отрасли.

В свою очередь Сантьяго Мартинес-Лахе Собредо отметил, что в Казахстане созданы хорошие условия для предпринимательства и инвестиций, и поделился планами развития бизнеса.

В настоящее время Inditex, в состав которой входят известные бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, широко представлена в торговых сетях Казахстана. Компания формирует региональный логистический хаб на базе аэропортов Алматы и Караганды.

Ранее Токаев обсудил масштабные реформы с Тони Блэром.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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