Токаев поручил впервые выдать квартиры региональным журналистам

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в 2026 году впервые ключи от квартир будут вручены журналистам, работающим в областях, сообщает Zakon.kz.

Глава РК в своей речи на церемонии награждения работников СМИ подчеркнул, что в сфере журналистики во все времена трудились мудрые, истинно патриотичные граждане, которые ставили интересы нации превыше всего.

"Они внесли огромный вклад в пробуждение самосознания, укрепление морального духа народа, занимались просветительством, призывая соотечественников к знаниям и науке. Вы достойно продолжаете славный путь, проложенный старшим поколением. Еще раз выражаю вам огромную благодарность. Государство неизменно поддерживает работников медиасферы и уделяет особое внимание улучшению их социальных условий. Стало доброй традицией ежегодное вручение ключей от квартир работникам средств массовой информации в канун профессионального праздника". Касым-Жомарт Токаев

Только за последние три года, продолжил президент, в Астане жильем были обеспечены 200 журналистов.

"Теперь мы расширяем масштабы этой инициативы. Считаю, что требует должного внимания труд региональных корреспондентов, которые неустанно работают на информационном поле. Поэтому по моему поручению в этом году впервые ключи от квартир будут вручены и журналистам, работающим в областях". Касым-Жомарт Токаев

В целом, уточнил Токаев, в 2026 году по всей стране жилье получат 66 работников информационной сферы.

Ранее Токаев заявил, что газеты и телеканалы успешно эволюционируют, развиваются в соответствии с требованиями времени, осваивают новые форматы и создают инновационные мультимедийные платформы.