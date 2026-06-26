Казахстан вступает в новую эпоху: состоялось заключительное заседание Мажилиса

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов 26 июня 2026 года подвел итоги работы Мажилиса, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Кошанов согласно сложившейся традиции кратко остановился на деятельности палаты в ходе этой сессии.

"Уважаемые коллеги, сегодня мы проводим заключительное заседание Мажилиса Парламента 8 созыва. Как отметил наш президент, 1 июля Казахстан вступает в новую эпоху. Это великое достижение всего нашего народа и главы государства. Депутаты, в свою очередь, приняли непосредственное участие в закладывании современного законодательного фундамента этого исторического поворота", – сказал он.

По его данным, в общей сложности за прошедшую сессию было проведено 40 пленарных заседаний, на которых рассмотрено 334 вопроса. На рассмотрении Палаты находилось 190 законопроектов. Глава государства подписал 110 законов.

22 мая 2026 года председатель Мажилиса Ерлан Кошанов проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева о деятельности Палаты по законодательному обеспечению конституционной реформы.