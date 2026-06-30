Токаев: Мы должны внедрить искусственный интеллект во все ключевые отрасли экономики
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Еще одна заслуга депутатов Парламента восьмого созыва заключается в том, что они стали настоящими цифровыми первопроходцами. Об этом рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, сообщает Zakon.kz.
По его словам, ни в нашей стране, ни в мире не было готовых "рецептов" и шаблонов по законодательному регулированию искусственного интеллекта.
"Поэтому я высоко оцениваю ваш вклад в создание гибкой правовой системы, заложившей надежный базис нашего развития на десятилетия вперед. В новой Конституции закреплено основополагающее условие построения Цифрового Казахстана – право граждан на защиту персональных данных в киберпространстве. Наша страна стала одной из первых в глобальном масштабе, приняв революционный по своему значению Цифровой кодекс и профильный закон "Об искусственном интеллекте". Касым-Жомарт Токаев
Это, как уточнил глава государства, позволило сформировать современную инфраструктурную базу для системного перехода к полностью цифровому государству.
"Мы уже видим конкретные результаты этой работы. В индексе готовности правительств к искусственному интеллекту наша страна занимает лидирующее место в Центральной Азии. Но это лишь начало долгого пути. Ключевые ориентиры масштабной работы заданы в общенациональной стратегии Digital Qazaqstan, которая была утверждена мною в начале июня. Мы должны внедрить искусственный интеллект во все ключевые отрасли экономики и кардинально улучшить качество государственного управления".Касым-Жомарт Токаев
Президент напомнил, что в январе 2026 года им были подписаны новые законы в сфере банковской деятельности, которые впервые ввели в правовое поле цифровые финансовые активы и создали прозрачные условия для их обращения.
"По моему поручению создан Центр регуляторного интеллекта для глубокой ревизии и модернизации всей правовой базы. Это позволит существенно облегчить жизнь нашим предпринимателям. Формированию благоприятной бизнес-среды напрямую содействует развитие платформы eGov Business по принципу "одного окна".Касым-Жомарт Токаев
Также во время выступления Токаев заявил о рекордных показателях в строительстве, АПК и фармацевтике.
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