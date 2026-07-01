Токаев подтвердил курс на укрепление отношений с Канадой
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание премьер-министру Канады Марку Карни по случаю национального праздника – Дня Канады, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды, в поздравительной телеграмме президент подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многолетнее партнерство с Канадой, основанное на узах дружбы и взаимного уважения, и подтвердил приверженность дальнейшему укреплению двусторонних связей.
Глава Казахстана также пожелал премьер-министру успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Канады – благополучия и процветания.
Немного ранее Токаев поздравлял президента и народ Руанды с национальным праздником.
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