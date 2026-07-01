Токаев подтвердил курс на укрепление отношений с Канадой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание премьер-министру Канады Марку Карни по случаю национального праздника – Дня Канады, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в поздравительной телеграмме президент подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многолетнее партнерство с Канадой, основанное на узах дружбы и взаимного уважения, и подтвердил приверженность дальнейшему укреплению двусторонних связей.

Глава Казахстана также пожелал премьер-министру успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Канады – благополучия и процветания.

Немного ранее Токаев поздравлял президента и народ Руанды с национальным праздником.

