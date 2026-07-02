Токаев вручил госнаграды группе участников пленарного заседания СИИ

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе участников пленарного заседания СИИ за значительный вклад в развитие экономики Казахстана и многолетнюю плодотворную деятельность по повышению инвестиционной привлекательности страны, сообщает Zakon.kz.

Орденом "Достық" II степени награждены: президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо,

председатель группы Исламского банка развития Мохаммад Сулейман Аль-Джассер,

управляющий и главный исполнительный директор AD Ports Group Мухаммед Жума Аль-Шамиси,

главный управляющий по работе с клиентами компании Citi Дэвид Ливингстон,

председатель наблюдательного совета группы Polpharma Ежи Старак,

президент корпорации Cameco Тим Гитцель,

председатель правления Ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" Ерлан Досымбеков. Ордена "Құрмет" удостоена директор Ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" Жанна Байдашева. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ҚР ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ТЕЛЕРАДИОКЕШЕНІ (@ptrk.kz) Материал по теме Токаев назвал долгосрочную цель Казахстана Также Токаев во время пленарного заседания Совета иностранных инвесторов (СИИ) заявил, что в Казахстане в сфере логистики внедрена цифровая платформа Smart Cargo, функционирующая по принципу бесшовного взаимодействия.

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