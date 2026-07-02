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Политика

Токаев вручил госнаграды группе участников пленарного заседания СИИ

Токаев, инвестор, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 16:13 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе участников пленарного заседания СИИ за значительный вклад в развитие экономики Казахстана и многолетнюю плодотворную деятельность по повышению инвестиционной привлекательности страны, сообщает Zakon.kz.

Орденом "Достық" II степени награждены:

  • президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо,
  • председатель группы Исламского банка развития Мохаммад Сулейман Аль-Джассер,
  • управляющий и главный исполнительный директор AD Ports Group Мухаммед Жума Аль-Шамиси,
  • главный управляющий по работе с клиентами компании Citi Дэвид Ливингстон,
  • председатель наблюдательного совета группы Polpharma Ежи Старак,
  • президент корпорации Cameco Тим Гитцель,
  • председатель правления Ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" Ерлан Досымбеков.

Ордена "Құрмет" удостоена директор Ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" Жанна Байдашева.

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Также Токаев во время пленарного заседания Совета иностранных инвесторов (СИИ) заявил, что в Казахстане в сфере логистики внедрена цифровая платформа Smart Cargo, функционирующая по принципу бесшовного взаимодействия.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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