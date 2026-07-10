Касым-Жомарт Токаев обновил дипломатический корпус Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана сразу в нескольких странах, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Акорды за 10 июля 2026 года.

Так, указами главы государства:

Абылкаир Скаков назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Кыргызстане;

Бахыт Батыршаев назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Катаре;

Анель Бакытбеккызы назначена чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Венгрии;

Болат Иманбаев стал чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Сербии. Его освободили от должности посла в Армении;

чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев назначен послом РК в Бангладеше, в королевстве Бутан, в Мальдивской Республике, в Непале по совместительству.

Кроме того, указами главы государства:

Рапиль Жошыбаев освобожден от должности посла РК в Кыргызстане;

Арман Исагалиев освобожден от должности посла РК в Катаре;

Абзал Сапарбекулы освобожден от должности посла Казахстана в Венгрии;

Мади Атамкулов освобожден от должности посла РК в Сербии.

8 июля 2026 года Токаев подписал указ о назначении Канатбека Жайсанбаева заместителем председателя Қазақстан Халық Кеңесі – руководителем Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі.