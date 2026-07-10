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Политика

Касым-Жомарт Токаев обновил дипломатический корпус Казахстана

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 09:02 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана сразу в нескольких странах, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Акорды за 10 июля 2026 года.

Так, указами главы государства:

  • Абылкаир Скаков назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Кыргызстане;
  • Бахыт Батыршаев назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Катаре;
  • Анель Бакытбеккызы назначена чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Венгрии;
  • Болат Иманбаев стал чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Сербии. Его освободили от должности посла в Армении;
  • чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев назначен послом РК в Бангладеше, в королевстве Бутан, в Мальдивской Республике, в Непале по совместительству.

Кроме того, указами главы государства:

8 июля 2026 года Токаев подписал указ о назначении Канатбека Жайсанбаева заместителем председателя Қазақстан Халық Кеңесі – руководителем Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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