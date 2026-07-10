Аяна Болатбеккызы представила Казахстан в финале ЧА среди юниоров в Китае
Фото: olympic.kz
Казахстанская легкоатлетка Аяна Болатбеккызы выступила в финале чемпионата Азии среди юниоров, который проходит в Ордосе (Китай). Спортсменка представила Казахстан в беге на 800 м, сообщает Zakon.kz.
В финале Аяна показала результат 2:11.35 и заняла шестое место.
Золотую медаль завоевала Джонбиби Хукмова из Узбекистана – 2:08.41. Второе место заняла Куруми Сугурэ (Япония) – 2:09.42. Тройку призеров замкнула представительница Индии Бхумешвори Деви Хуйдром – 2:10.20.
Ранее сообщалось, что Анастасия Рыпакова выиграла "серебро" молодежного чемпионата Азии.
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