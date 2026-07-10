Аяна Болатбеккызы представила Казахстан в финале ЧА среди юниоров в Китае

Фото: olympic.kz

Казахстанская легкоатлетка Аяна Болатбеккызы выступила в финале чемпионата Азии среди юниоров, который проходит в Ордосе (Китай). Спортсменка представила Казахстан в беге на 800 м, сообщает Zakon.kz.

В финале Аяна показала результат 2:11.35 и заняла шестое место. Золотую медаль завоевала Джонбиби Хукмова из Узбекистана – 2:08.41. Второе место заняла Куруми Сугурэ (Япония) – 2:09.42. Тройку призеров замкнула представительница Индии Бхумешвори Деви Хуйдром – 2:10.20. Ранее сообщалось, что Анастасия Рыпакова выиграла "серебро" молодежного чемпионата Азии.

Поделитесь новостью