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Спорт

Аяна Болатбеккызы представила Казахстан в финале ЧА среди юниоров в Китае

Аяна Болатбеккызы заняла шестое место на чемпионате Азии по легкой атлетике среди юниоров, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 20:57 Фото: olympic.kz
Казахстанская легкоатлетка Аяна Болатбеккызы выступила в финале чемпионата Азии среди юниоров, который проходит в Ордосе (Китай). Спортсменка представила Казахстан в беге на 800 м, сообщает Zakon.kz.

В финале Аяна показала результат 2:11.35 и заняла шестое место.

Золотую медаль завоевала Джонбиби Хукмова из Узбекистана – 2:08.41. Второе место заняла Куруми Сугурэ (Япония) – 2:09.42. Тройку призеров замкнула представительница Индии Бхумешвори Деви Хуйдром – 2:10.20.

Ранее сообщалось, что Анастасия Рыпакова выиграла "серебро" молодежного чемпионата Азии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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