Токаев направил телеграмму президенту Монголии

Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму главе Монголии, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха с национальным праздником Наадам.

В телеграмме глава государства отметил динамичное развитие Монголии под руководством президента Ухнаагийна Хурэлсуха, выразив уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и многопланового сотрудничества между двумя странами.

"Президент Казахстана пожелал Ухнаагийну Хурэлсуху успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному монгольскому народу – процветания и благополучия", – отметили в Акорде.

Ранее Токаев обсудил с Трампом сотрудничество и пригласил его в Казахстан.