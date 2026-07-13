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Политика

Новый аэропорт, горнолыжный курорт и ЦОДы: Токаев заслушал отчет Бектенова

Токаев, Бектенов, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 14:30 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 13 июля 2026 года, принял премьер-министра Олжаса Бектенова. Президент заслушал отчет об итогах социально-экономического развития за январь-июнь текущего года и планах по дальнейшей диверсификации экономики, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, премьер-министр доложил, что по итогам полугодия рост ВВП составил 4,1%.

"Вклад обрабатывающей промышленности в структуру экономики увеличился на 9,8%, транспортной отрасли – на 7,1%, строительства – на 15,2%. Рост также зафиксирован в торговле – на 5,7%, сельском хозяйстве – на 4,4% и услугах связи – на 4,3%. Инвестиции в основной капитал составили 9,5 трлн тенге, в том числе приток частных инвестиций вырос на 21,4%", – такие данные привел глава правительства.

Также Олжас Бектенов отчитался об укреплении структуры национальной экономики.

К примеру, в текущем году в обрабатывающем секторе будут запущены 200 инвестиционных проектов на 1,7 трлн тенге с созданием 17 тыс. постоянных рабочих мест.

Глава правительства далее сообщил о ходе реализации крупных автодорожных проектов, планах по строительству второго аэропорта Астаны и второй очереди Tarlan Astana.

"В строительной сфере показатель ввода жилья будет доведен до 20 млн кв. м. В сельском хозяйстве объем производства составил 15 трлн тенге, посевные площади увеличены до 23,8 млн га. На поддержку аграриев направлен 1 трлн тенге, при этом на каждый тенге из бюджета привлечено 6,5 тенге частных инвестиций", – отмечено в дополнительной части доклада.

Кроме того, глава государства был проинформирован о реализации Комплексного плана по повышению доходов населения и принимаемых мерах в целях снижения уровня инфляции.

Так, в июне уровень годовой инфляции составил 10,3%.

Президенту было еще доложено о текущих результатах совершенствования социальной и миграционной политики, а также представлены подходы к дальнейшему повышению эффективности механизмов социальной поддержки посредством стимулирования трудоустройства.

"Совокупный эффект от оптимизации нерациональных социальных выплат составит более 800 млрд тенге в год", – уточнил Бектенов.

Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке к отопительному сезону.

По итогам прошлого сезона обеспечен выход 5 ТЭЦ из критической "красной" зоны риска, дополнительно 3 ТЭЦ переведены в "зеленую" зону. В текущем году охвачено реконструкцией 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбина. На эти цели выделено 384 млрд тенге. В рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" до конца года завершится ремонт 12 тыс. км инженерных сетей.

Еще была представлена информация об исполнении поручений президента по цифровизации и развитию национальной AI-инфраструктуры.

Олжас Бектенов доложил о реализации проекта "Долина ЦОДов":

"Совместно с мировыми IT-лидерами разворачивается инфраструктура мощностью 250 МВт. Объем привлеченных иностранных инвестиций превышает 10 млрд долларов".

Также глава государства заслушал отчет о модернизации инфраструктуры туризма.

Развитие Алматинского горного кластера увеличит долю туристской отрасли в структуре ВВП. Проект Almaty SuperSki находится в активной фазе строительства: создание 60 км трасс расширит пропускную способность до 10 тыс. человек в день. Запуск объекта запланирован на декабрь 2028 года. Завершается подготовка к проведению "Игр будущего-2026".

Далее президент был проинформирован о мерах по реализации Новой Конституции:

"Ведется работа по приведению законодательства в соответствие с Основным законом, укреплению принципов "Справедливый Казахстан" и "Закон и Порядок", совершенствованию социальной политики, формированию правовой основы для развития Алатау как города ускоренного развития, а также продвижению инициативы "Таза Қазақстан".

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по дальнейшему обеспечению динамичного развития страны.

Правительству поручено приступить к реализации масштабной программы строительства социальных и инфраструктурных объектов. Данная программа призвана в ближайшее время обеспечить значительное улучшение качества жизни граждан во всех регионах страны. Особый акцент будет сделан на возведении современных объектов здравоохранения.

Ранее стало известно, что построят в Астане на 16,2 млрд тенге, выделенные из резерва правительства.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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