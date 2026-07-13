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Политика

Президент Азербайджана отметил роль Токаева в развитии двусторонних отношений

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев, Казахстан и Азербайджан, Казахстанско-азербайджанские отношения, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 20:17 Фото: akorda.kz
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил значимую роль личного взаимодействия с Касым-Жомартом Токаевым в укреплении сотрудничества между двумя странами. Об этом 13 июля 2026 года он заявил на IV Шушинском глобальном медиафоруме, передает Zakon.kz.

Ильхам Алиев поблагодарил Казахстан за вклад в восстановление Карабаха и подчеркнул, что тесное взаимодействие лидеров двух стран способствует реализации совместных транспортных, энергетических и цифровых проектов.

"Наши личные отношения с президентом Токаевым являются важным фактором двустороннего формата и регионального сотрудничества. У нас очень обширная повестка дня, мы очень взаимодействуем, так как две страны расположены на двух берегах Каспия. И по существу, без активного взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном никакой транспортный проект в нашем регионе, в регионе Каспия, просто невозможен". Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер детально остановился на развитии Среднего коридора, скоординированной модернизации портовой инфраструктуры обеих республик, а также на создании четырехстороннего формата взаимодействия с участием Грузии и Турции для устранения бюрократических барьеров.

"Рады тому, как параллельно ведутся работы по созданию и расширению инфраструктуры, я про Азербайджан уже говорил, я знаю, что и в Казахстане очень много делается для того, чтобы портовая инфраструктура была расширена. Уже существует совместный формат сотрудничества между Казахстаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией. И обсуждаются, и решаются очень важные вопросы и тарифной политики, и цифровизации, и упрощения процедур, связанных с таможенным администрированием, и многие другие", – заявил президент Азербайджана.

Особое внимание в своем выступлении Ильхам Алиев уделил энергетической и цифровой безопасности, напомнив о запущенных высокотехнологичных инициативах на дне Каспия.

"Мы в 2024 году в Баку подписали с президентом Казахстана и президентом Узбекистана соглашение о строительстве энергокабеля по дну Каспийского моря. Сейчас техника экономического обоснования готовится. Одновременно с этим на двусторонней основе с Казахстаном мы занимаемся строительством оптико-волоконного кабеля, который соединит Казахстан и Азербайджан, соединит вообще очень обширную географию и в дальнейшем будет играть очень важную роль в деле развития процессов, связанных с цифровизацией, искусственным интеллектом, базой данных и так далее", – сказал азербайджанский лидер.

В завершение Ильхам Алиев отметил успешное развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере, подчеркнув, что транзит казахстанского сырья через азербайджанскую территорию уже активно осуществляется.

"Нефть из Казахстана в определенных объемах начала транспортироваться через территорию Азербайджана, так что здесь две страны в этом регионе тесно взаимодействуют, и, конечно же, рады успехам Казахстана под руководством президента. Недавно довелось побывать в историческом городе Туркестане, и я остался под большим впечатлением, как бережно охраняется историческое наследие и чтится память великих предков. Очень рад тому, как развиваются наши отношения, и желаю братскому народу Казахстана новых успехов", – отметил он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения и обсудил двустороннее сотрудничество.

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Канат Болысбек
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