13 июля хавбеку сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ламину Ямалю исполнилось 19 лет. Талантливый футболист в день своего рождения пришел на пресс-конференцию, посвященную полуфиналу ЧМ-2026 против Франции, сообщает Zakon.kz.

Появившись перед журналистами, именинник сразу же обратил на себя внимание новым аксессуаром, который висел у него на шее.

Ламин Ямаль купил себе на 19-летие золотую цепочку из белого золота с бриллиантами.

"Пока я получил не так уж много подарков. Лучшим подарком стала бы победа в полуфинале и поездка в Нью-Йорк, на финал ЧМ-2026. Это украшение купил себе сам, так что это не считается подарком". Ламин Ямаль

Звездный хавбек "блауграны" получил немалую порцию критики в свой адрес на этом турнире за свою результативность. В шести матчах ЧМ-2026 он забил один гол.

"Вы говорите, что я не в лучшей форме, поэтому не стоит ничего от меня ожидать. Надеюсь, зрители получат удовольствие от игры, матч определенно будет очень равным. Это самый важный матч, который мне предстоит сыграть. Я не боюсь Франции, мы чемпионы Европы, это просто футбол. Конечно, мечтаю победить на ЧМ. Это будет трудно, но все мы видим себя чемпионами, как это было в 2010 году". Ламин Ямаль

Испания один раз в своей истории брала титул чемпиона мира, это случилось 16 лет назад в ЮАР.

А вот Франция дважды становилась обладателем Кубка мира (1998, 2018).

Тем временем капитан сборной Бельгии после ЧМ-2026 собирается надеть майку "Манчестер Юнайтед" за 41 млн евро.