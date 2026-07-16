ЦИК зарегистрировал еще одну партию для участия в выборах в Курултай

Член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник 16 июля 2026 года сообщил, что ЦИК зарегистрировал партийный список Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) на выборы депутатов Курултая РК, назначенные на 23 августа, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, 9 июля Республиканское общественное объединение "Общенациональная социал-демократическая партия" представило в ЦИК необходимые документы для выдвижения партийного списка на выборы депутатов Курултая РК.

"В партийном списке ОСДП – 33 человека. В этом списке 14 кандидатов – женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что в совокупности составляет более 30%. Установленная квота соблюдена. ЦИК совместно с уполномоченными государственными органами осуществила проверку кандидатов на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах", – озвучил Михаил Бортник.

Он также обратил внимание, что ОСДП освобождается от уплаты избирательного взноса, так как получила более 5% голосов избирателей на выборах депутатов Мажилиса 19 марта 2023 года.

Ранее ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в Курултай.

14 июля 2026 года ЦИК завершил прием партийных списков на выборы в Курултай.