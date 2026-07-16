Си Цзиньпин сделал заявление о политике Токаева и будущем отношений с Казахстаном
Фото: Акорда
Председатель КНР Си Цзиньпин, приветствуя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отметил, что сегодня представилась благоприятная возможность для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Акорда.
"Совместными усилиями отношения вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном достигли высокого уровня. Вместе с тем имеется значительный потенциал для их развития. Президент Казахстана проводит дружественную политику в отношении Китая, это отвечает интересам народов обеих стран", – сказал Си Цзиньпин.
Кроме того, председатель КНР дал высокую оценку проводимому по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева курсу масштабных преобразований, а также поздравил его с принятием новой Конституции и пожелал успехов на предстоящих выборах в Курултай.
Ранее сообщалось, что Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином в Шанхае.
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