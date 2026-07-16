Китайские инвестиции меняют правила игры для Казахстана – мнение политолога

Политолог Газиз Абишев оценил влияние китайских инвестиций в экономику Казахстана. В интервью редакции Zakon.kz он также обсудил детали переговоров на высшем уровне и предстоящую реализацию совместных инновационных проектов.

Как заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, Казахстан неизменно заинтересован во всестороннем укреплении вечного и стратегического партнерства с Китаем. Глава государства посетил Шанхай с рабочим визитом. За последние годы, по словам президента, между двумя государствами значительно активизировался политический диалог. Кроме того, страны придерживаются схожих позиций по вопросам глобального устойчивого развития и обеспечения безопасности. Председатель КНР, в свою очередь, дал высокую оценку проводимому по инициативе Касым-Жомарта Токаева курсу масштабных преобразований.

– Газиз Серикович, Касым-Жомарт Токаев заявил, что двусторонние связи Казахстана и Китая поднялись на беспрецедентный уровень. Какие ключевые направления партнерства, на Ваш взгляд, имеют особое значение для укрепления взаимодействия государств? И какую роль в наращивании сотрудничества играет личная дипломатия президента Казахстана?

– Здесь нужно начать с более широкой рамки. Китай, безусловно, великая цивилизация, которая тысячелетиями накапливала инженерные знания и формировала научный менталитет. Несмотря на внутренние конфликты, сопровождавшие развитие государства на протяжении веков, Китай сохранил статус фундаментальной технической нации. Особенно за последние четверть века страна совершила на глазах у всего мира огромный технологический рывок и продолжает активно развиваться.

Конечно, у Китая есть свой набор проблем, но тем не менее он является одним из мировых академических лидеров. При этом далеко не всем странам удается использовать рост китайской экономики себе во благо. У Казахстана сегодня уникальная позиция. Он находится рядом с Китаем, пока остается поставщиком преимущественно сырьевых товаров, а также выступает для КНР геополитическим тылом и важным логистическим направлением к рынкам сбыта.

Поэтому Казахстан может в полной мере воспользоваться экономическим ростом и феноменом Китая, если будет проводить грамотную политику. И, на мой взгляд, именно такую политику он сегодня и проводит. Это связано с тем, что казахстанская государственная система достаточно гибка в дипломатии. Важную роль играют и личные отношения между президентом Токаевым и председателем Си.

– Китай инвестировал в экономику Казахстана более 30 млрд долларов. Сейчас в нашей стране успешно работают свыше 8500 предприятий с участием китайского капитала. О чем свидетельствуют эти цифры?

– Если вспомнить ситуацию десятилетней давности, когда обсуждался перенос нескольких десятков предприятий из Китая в Казахстан, многие относились к этому с настороженностью и даже с протестом. Однако за эти 10 лет Китай продемонстрировал, насколько далеко продвинулся вперед. Возможно, тогда стоило активнее воспользоваться этой возможностью. Но хорошо, что в последние пять лет Казахстан делает это значительно активнее. Статистика показывает, что китайские компании все больше инвестируют в казахстанскую экономику и заинтересованы в индустриализации Казахстана, чтобы сделать его эффективным и выгодным партнером. Любая великая держава заинтересована в том, чтобы ее окружали стабильные, экономически успешные и дружественные государства. Поэтому мотивы КНР вполне понятны.

– Визит президента в Шанхай – один из мировых центров науки и инноваций – проходит накануне Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что наши государства смогут вместе сформировать облик новой технологической эры в Евразии. Насколько амбициозна эта инициатива?

– Безусловно, сегодня огромное значение имеет цифровая трансформация. Во всем мире идет гонка за лидерство в сфере искусственного интеллекта, и Китай является одним из ее лидеров. Об этом говорит большое количество ученых, работающих в этой области, число профильных компаний, количество суперкомпьютеров и масштаб инвестиций. Причем лидерство Китая проявляется не только в сфере искусственного интеллекта, но и в космосе, биотехнологиях и цифровых технологиях в целом. Казахстан, безусловно, заинтересован в том, чтобы подключиться к этим процессам, перенять необходимые компетенции и, если это возможно, встроиться в технологические цепочки.

Когда мы говорим о том, что Казахстан и Китай могут сформировать новый технологический полюс в Евразии, это не означает, что речь идет о двух равных по уровню технологических державах. Смысл здесь прагматичный: Казахстан может и должен встроиться в этот процесс. На волне, поднятой гигантским кораблем под названием "Китай", наша страна также способна получить дополнительный импульс для собственного развития.

– А в чем, на ваш взгляд, заключается интерес китайской стороны к технологическому сотрудничеству с Казахстаном?

– Интерес Китая к технологическому сотрудничеству с Казахстаном заключается в том, что дружественное государство должно развиваться, а не превращаться в экономически отсталую территорию. Именно поэтому Китаю выгодно переносить часть производств в Казахстан и создавать здесь современные производственные и экономические пространства. Подобные примеры уже существуют в мировой практике. Соединенные Штаты на протяжении десятилетий способствовали экономическому развитию Канады, а Мексика во многом росла благодаря тесной интеграции с американской экономикой. Аналогичным образом ось Франции и Германии долгое время выступала локомотивом развития всей Западной Европы. То же самое может происходить и здесь.

– В рамках рабочего визита президента Токаева в Шанхай подписано более 70 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 15 млрд долларов. Какие из договоренностей имеют особое значение для развития двустороннего партнерства и способны сыграть значимую роль для повышения статуса РК на мировой арене? И в целом, если подвести итог, какой посыл международному сообществу, по Вашему мнению, дает нынешний визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в КНР?

– Я считаю, что инвестиции в десятки миллиардов долларов способны существенно повысить доверие к Казахстану. Международные инвесторы, видя масштаб китайских вложений, будут воспринимать это как сигнал того, что в нашей стране может быть реализована, пусть и в меньшем масштабе, модель устойчивого экономического роста. Разумеется, Казахстан не Китай, у него есть своя специфика. Однако, если хотя бы на условном "бета-уровне" удастся воспроизвести отдельные элементы китайской модели развития, это повысит доверие к перспективам казахстанской экономики и усилит ее инвестиционную привлекательность. Иными словами, крупные объемы инвестиций сами по себе являются сигналом стабильности, надежности и привлекательности экономики.

Ранее сообщалось, что Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином в Шанхае.

