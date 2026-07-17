Стало известно имя второго кандидата на пост акима области Улытау

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации президента Роман Скляр приняли участие в собрании депутатов маслихатов области Улытау. Об этом 17 июля 2026 года рассказали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Депутатам зачитано письмо главы государства о выдвижении на должность акима области Улытау двух кандидатов:

заместителя акима Астаны Есета Байкена;

заместителя акима области Улытау Нуртаса Карипбаева.

"В открытом голосовании приняли участие 64 депутата. За кандидатуру Есета Байкена отдано 87% голосов. Соответствующим указом президента РК акимом области Улытау назначен Есет Байкен". Пресс-служба правительства РК

Как сообщается, нового акима Есета Байкена активу области Улытау представил руководитель правительства.

В ходе выступления Олжас Бектенов подчеркнул, что вступление в силу Новой Конституции ознаменовало для Казахстана важный исторический этап развития. Главой государства на недавнем заседании палат Парламента была поставлена задача по переводу экономики на новую модель, что требует внедрения современных и эффективных подходов и принципов работы на всех уровнях.

Премьер-министр озвучил ряд поручений, поставленных президентом перед руководством региона.

Для развития обрабатывающей промышленности, малого и среднего бизнеса поставлена задача по реализации крупных инвестиционных проектов. Отмечена важность формирования агропромышленного кластера. Руководству области поручено продолжить работу по модернизации инженерной и энергетической инфраструктуры. Также необходимо ускорить строительство автомобильных дорог, в частности магистрали Караганда – Жезказган. Внимание уделено развитию социальной инфраструктуры через улучшение доступности и качества объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Также дано поручение по развитию региона как одного из значимых туристических центров страны с учетом богатого историко-культурного наследия Улытау.

В обращении к активу области Олжас Бектенов подчеркнул, что реализация курса главы государства по построению Справедливого и Прогрессивного Казахстана должна находить отражение в ощутимых изменениях для населения. Успешное выполнение поставленных задач придаст новый импульс социально-экономическому развитию области и будет способствовать повышению качества жизни граждан.

Ранее указом президента Дастан Рыспеков был освобожден от должности акима области Улытау. Его на этом посту сменил Есет Байкен.

Также 17 июля сменился аким Атырауской области. Глава государства освободил от этой должности Серика Шапкенова. Новым главой региона стал Болат Акчулаков.

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Отметим, что о планируемой смене акимов Атырауской области и области Улытау стало известно еще 16 июля.