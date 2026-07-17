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Политика

Стало известно имя второго кандидата на пост акима области Улытау

Нуртас Карипбаев, Есет Байкен, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 14:33 Фото: primeminister.kz
По поручению президента Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации президента Роман Скляр приняли участие в собрании депутатов маслихатов области Улытау. Об этом 17 июля 2026 года рассказали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Депутатам зачитано письмо главы государства о выдвижении на должность акима области Улытау двух кандидатов:

"В открытом голосовании приняли участие 64 депутата. За кандидатуру Есета Байкена отдано 87% голосов. Соответствующим указом президента РК акимом области Улытау назначен Есет Байкен".Пресс-служба правительства РК
область Улытау, аким, голосование, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 14:33

Фото: primeminister.kz

Как сообщается, нового акима Есета Байкена активу области Улытау представил руководитель правительства.

Есет Байкен, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 14:33

Фото: primeminister.kz

В ходе выступления Олжас Бектенов подчеркнул, что вступление в силу Новой Конституции ознаменовало для Казахстана важный исторический этап развития. Главой государства на недавнем заседании палат Парламента была поставлена задача по переводу экономики на новую модель, что требует внедрения современных и эффективных подходов и принципов работы на всех уровнях.

премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 14:33

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр озвучил ряд поручений, поставленных президентом перед руководством региона.

Для развития обрабатывающей промышленности, малого и среднего бизнеса поставлена задача по реализации крупных инвестиционных проектов. Отмечена важность формирования агропромышленного кластера. Руководству области поручено продолжить работу по модернизации инженерной и энергетической инфраструктуры. Также необходимо ускорить строительство автомобильных дорог, в частности магистрали Караганда – Жезказган. Внимание уделено развитию социальной инфраструктуры через улучшение доступности и качества объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Также дано поручение по развитию региона как одного из значимых туристических центров страны с учетом богатого историко-культурного наследия Улытау.

В обращении к активу области Олжас Бектенов подчеркнул, что реализация курса главы государства по построению Справедливого и Прогрессивного Казахстана должна находить отражение в ощутимых изменениях для населения. Успешное выполнение поставленных задач придаст новый импульс социально-экономическому развитию области и будет способствовать повышению качества жизни граждан.

премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 14:33

Фото: primeminister.kz

Ранее указом президента Дастан Рыспеков был освобожден от должности акима области Улытау. Его на этом посту сменил Есет Байкен.

Также 17 июля сменился аким Атырауской области. Глава государства освободил от этой должности Серика Шапкенова. Новым главой региона стал Болат Акчулаков.

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 14:33
Кто претендовал на должность акима Атырауской области вместе с Болатом Акчулаковым

Отметим, что о планируемой смене акимов Атырауской области и области Улытау стало известно еще 16 июля.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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