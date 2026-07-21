Саян Муратулы назначен новым акимом Балхаша: что о нем известно

Сегодня, 21 июля 2026 года, назначили нового акима Балхаша. Им стал Саян Муратулы, который с августа прошлого года занимал должность руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

О новом назначении проинформировали в акимате региона:

"По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Балхаша назначен Саян Муратулы. Нового руководителя города активу Балхаша представил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев".

Отмечается, что глава региона обозначил основные задачи, стоящие перед новым акимом, среди которых дальнейшее развитие городской инфраструктуры, повышение качества коммунальных услуг, благоустройство и реализация социально значимых проектов.

"Ваша главная задача – повышение качества жизни балхашцев, создание комфортной и безопасной городской среды, развитие инженерной и социальной инфраструктуры. Особое внимание следует уделить развитию туристической отрасли. В частности, необходимо максимально использовать природный потенциал озера Балхаш для развития спортивного и других видов туризма. В этой связи необходимо активизировать работу по развитию туристической инфраструктуры, благоустройству прибрежной зоны, привлечению инвестиций, повышению качества сервиса, а также созданию новых туристических маршрутов и объектов", – отметил Ермаганбет Булекпаев.

В свою очередь Саян Муратулы поблагодарил акима Карагандинской области, депутатов и коллег за оказанное доверие.

"Для меня Балхаш – не новый город. Здесь я работал, знаю его особенности, потенциал и понимаю, какие вопросы сегодня требуют особого внимания и что волнует жителей. Я понимаю, что за каждой коммунальной проблемой стоит конкретный житель, его семья и ежедневный комфорт. Поэтому будем и дальше развивать инфраструктуру, создавать условия для жителей и раскрывать туристический потенциал Балхаша. Приложу все усилия, чтобы город становился комфортнее для жителей, привлекательнее для гостей и уверенно развивался", – сказал Саян Муратулы.

Саян Муратулы родился 9 сентября 1989 года в Карагандинской области. Имеет опыт работы в системе государственного управления с 2015 года.

Трудовую деятельность на госслужбе начал в Отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша, где занимал должность главного специалиста сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства.

Позже работал главным специалистом и руководителем отдела водоснабжения и водоотведения Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области.

С 2022 по 2024 год занимал должность заместителя акима Актогайского района. Затем продолжил работу в Управлении строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области в должности заместителя руководителя.

С августа 2025 года и до назначения акимом Балхаша возглавлял Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.

Должность акима Балхаша с 10 мая 2023 года занимал Сапар Сатаев.

20 июля 2026 года стало известно, что Сапар Сатаев назначен новым акимом Темиртау. На этом посту он сменил Галыма Ашимова, который 16 июля объявил о своей отставке.