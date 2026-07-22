Тугжанов, Бакаев и Саинов отправляются в Узбекистан, Великобританию и Румынию: указ Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов в нескольких странах, сообщает Zakon.kz.

Согласно указам главы государства чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Узбекистане назначен Ералы Тугжанов. Он сменил на этом посту Бейбута Атамкулова, освобожденного от должности.

Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области. В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году – Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан. Квалификация по специальности "юрист". Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области. С 31 августа 2022 года по 5 сентября 2023 года возглавлял Актюбинскую область. 16 мая 2024 года был назначен советником премьер-министра Олжаса Бектенова.

Новым чрезвычайным и полномочным послом РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии стал Алибек Бакаев, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Родился 9 февраля 1981 года в Алматы. Трудовую деятельность начал в 2002 году в качестве главного специалиста "СК ТрансОйл". Свою дипломатическую карьеру начал в 2004 году с должности референта Департамента Европы и Америки. С 2019 по 2022 год был послом Казахстана в Швейцарской Конфедерации, а с января 2020 года в Княжестве Лихтенштейн, в Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты послом по совместительству. С августа 2023 года являлся заместителем министра иностранных дел РК.

Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Румынии теперь является Амангельды Саинов. Его предшественник Ерлик Али освобожден от должности.

Родился 6 апреля 1976 года. Свою трудовую деятельность начал в 1997 году в ЦАК "Астана-Аудит". В разные годы работал в посольстве Казахстана в Австрии, а также занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства иностранных дел. С 2015 по 2017 год возглавлял Департамент материально-технического обеспечения МИД. В 2017-2021 годах работал советником отделения посольства Казахстана в Германии (г. Бонн). После возвращения в Казахстан был назначен директором Департамента обеспечения и документооборота МИД. С 20 декабря 2021 года занимал должность руководителя аппарата Министерства иностранных дел РК.

17 июля 2026 года Токаев назначил нового акима области Улытау. Им стал Есет Байкен.